嘉義市「希望N次方」助青少年脫貧 嘉義城隍廟捐90餘萬

嘉義市府辦「希望N次方」計畫，青少年儲蓄3年後，可獲得1比1的相對撥款，人助自助擺脫貧窮，嘉義城隍廟今天捐90萬1800元支持計劃，有受扶助學生隔代教養，未來夢想當修飛機技師，也有學生透過計畫到教會當國小課輔班志工，奉獻所學，都希望存款3年後，能夠改善家計，並感謝各界善行。

市長黃敏惠今天到嘉義城隍廟代表受贈，受扶助學生也逐一上台答謝，有學生感性地說「家裡經濟狀況不好，謝謝大家幫助我們弱勢族群」，黃敏惠聽後也拍拍學生肩膀鼓勵「你不是弱勢，你有最棒的優勢，這些計畫都是你成長的能量」，場面溫馨。

協志工商汽修科三年級陳姓學生今也透過計劃中的手作課程，設計栩栩如生的「紙雕城隍廟」答謝，陳說，他來自隔代教養家庭，祖父辛苦的賣菜將他養大，希望能幫助自己的家庭，計畫存款18萬，加上計畫回饋的撥款，未來當作上機械工程學系的學費，夢想能當修飛機技師，計畫對他幫助很大。

輔仁中學二年級陳姓學生透過計畫在教會內當志工，教國小生課業，奉獻所學，他說，參加計畫是想改善家裡的環境，這一年來不斷上課，印象最深刻的就是參觀鋼鐵工廠的傳統產業，拓展視野，另外也有理財課，讓他了解要看長期支出，不只看短期花費。

市長黃敏惠表示，希望N次方計畫已經進入第3期，每一期有3年，最主要的目的是透過課程幫助弱勢孩子的理財及職涯規畫，期望讓他們走得更穩、更好，若孩子能存1千元，相對地也支持他們1千元，相信他們一定有美好的未來。