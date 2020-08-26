終身學習不停歇 社大全國會議共創下個20年風華

社區大學全國發展會議今起兩天在台南舉行，教育部常務次長林騰蛟表示，希望藉此會議促進全面性的對話與交流，讓社區大學更穩健發展。

社區大學全國發展會議在香格里拉台南遠東國際大飯店舉行，共有全國89所社區大學以及專家學者、實務工作者147人參加。林騰蛟說，社大已發展20餘年，為因應社區大學發展條例實施，社大面臨許多亟需推展與精進的事項；教育部之前已蒐集各區意見，盤點各縣市政府與社大的現況，將在全國會議中討論。

另這次會議也規畫「社區大學經營與前瞻論壇」，並就社區大學功能與定位、補助與評鑑制度、公共責任與在地發展共3大議題進行專題討論，促進全面性的對話和交流，以作為相關政策制定及業務推動的參考。

台南市政府副秘書長王揚智表示，台南是個學習型城市，終身學習管道多元且豐富，也持續支持社大提供在地民眾終身學習的機會。這次會議除就業務進行交流，並參訪台南社區大學台江分校、台江文化中心。王揚智說，台

終江分校推動「大廟興學」不遺餘力，除與海尾朝皇宮共同發展大廟學堂，並結合全國首創在地台江文化中心資源，振興地方知識學。期望這場會議能在良好的分享對話平台中共創下一個社大20年風華。