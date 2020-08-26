超高齡嘉義縣 長照資源不足3鄉鎮獲補助布建長照機構

嘉義縣65歲以上人口比率突破20％，邁入WHO定義的「超高齡社會」，行政院積極布建住宿長照機構及日照中心，政務委員林萬億與衛福部政務次長薛瑞元上午率隊，到嘉義縣府視察長照業務，討論布袋鎮閒置國有土地布建住宿機構或日照中心可行性。

縣長翁章梁說，衛福部108年公告「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，嘉縣8鄉鎮屬長照住宿資源不足地區，衛生局輔導公立醫院提出申請計畫，已在六腳、新港及竹崎鄉等3個鄉鎮，取得衛福部分別核定補助100床、85床及200床的住宿長照機構，112年完工可提供優質平價住宿式長照服務。

翁章梁期望中央與地方合作，協助嘉縣發展完善長照資源及服務，林萬億帶隊視察長照資源布建與執行現況，討論布袋鎮閒置國有土地布建住宿機構或日照中心可行性，邀轄內醫院代表出會，針對長照業務困境，提出解決方案。

翁章梁說，上任後推動許多長照創新服務，包括「外籍看護工照顧技巧訓練」，首推「管路安心計畫」，遇到個案管路滑脫或緊急狀況，讓照顧者24小時都能找到服務單位諮詢，減輕照顧壓力。