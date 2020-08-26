「擁抱慢慢猴」出有聲書 嘉基盼民眾接納慢飛天使

嘉義地區約有2千名發展遲緩兒童，嘉義基督教醫院為推動早療社區融合，使民眾能更了解發展遲緩兒童，並給予最大的接納，在去年推出「擁抱慢慢猴」繪本，畫風繽紛充滿童趣，受到好評，今天再推出有聲書版本，希望社會能對這些「慢飛天使」有更多同理心。

發表會今天在嘉基舉行，市長黃敏惠也前來祝福，早療中心準備蛋糕為滿一周年的「慢慢猴」慶生，有別於一般有聲書完全由播音或配音員擔綱演出，這次推出的有聲書多是嘉基醫療人員擔任，包含治療師、醫師、心理師、社工師、專業講師等，由南華大學傳播學系老師李佩昕指導配音。

有聲書中扮演「小狐狸」心理師李宛玲表示，「小狐狸」在繪本中是常常欺負慢慢猴的角色，最後深入互動後，才有好的轉變；在臨床工作中，跟慢慢猴一樣的慢飛天使們很常會遇到像「狐狸」一樣的同儕，但許多人往往沒有惡意，只是不知該如何跟慢飛天使相處，卻在無意間造成心理傷害。

黃敏惠說，嘉基是全國唯一由醫院承接早期療育通報轉介的機構，這20年來累計服務近1萬名的6歲以下發展遲緩兒童，繪本不僅是一個故事，更是一個教材，透過推廣讓大家知道每一個人都是獨一無二的，同時學會同理心、包容和尊重。

嘉基院長姚維仁表示，有聲書的光碟未來不販售，會提供給嘉義縣、市托嬰中心、托育資源中心、保母系統等單位為主，另外也提供給有需要的服務家庭，期待推廣的對象可再廣泛涉及至有嬰幼兒的家庭。