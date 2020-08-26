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Google雲林設廠定案？雲林縣：產權尚未移轉
外界傳言Google低調買下中國人造纖維在雲林斗六的六筆6萬坪土地，雲林縣建設處長李俊興今天受訪時表示，中纖上周19日公告出售土地，因買賣雙方未提出土地所有權轉移申請，無法確定買家就是Google，不過企業願意來雲林投資設廠，縣府相當樂見也很歡迎，並竭力提供需要的協助。
李俊興說，中纖上周公告處分雲林斗六的土地，六筆約6萬坪，交易總額36.44億元，交易對象為BECKETT ENTERPRISES外商企業，傳為純外資科技大廠；有大企業看上雲林土地，縣府即向斗六地政事務所查詢確認土地移轉登記申請，但目前買賣雙方還未進行進一步動作，無法明確證實該廠是否就是Google。
中纖所持有的20公頃土地，位在雲林科技工業區竹圍子區，閒置近20年未建廠營運。李俊興說，廠商進駐雲林投資，除可望帶動就業機會，勢必也為地方挹注房屋稅及土地稅收益。
李俊興指出，若Google在台灣的第三座資料中心投資定案，以業界估計約200億元的投資金額而論，將會是雲林縣近年來最大的投資案；任何企業來到雲林縣加碼投資，縣府都非常歡迎，會盡最大努力協助業者完成必要的行政程序。
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