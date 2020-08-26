太保市孩子限定！市公所招待新開幕棒棒鯨奇樂園玩樂

嘉義縣治太保市是全縣唯一人口成長的鄉鎮市，去年生育率全縣居冠，公所不只提高生育津貼，年年暑假免費招待小朋友玩樂，今年砸40多萬元免費招待小朋友，到市區試營運中的南台灣最大室內主題樂園棒棒鯨奇樂園玩樂，市長黃榮利上午到樂園與小朋友同樂，小朋友玩彩球池樂翻了。

疫情解封，公所暑假舉辦系列活動，透過防疫配套措施，讓孩童與家長玩的開心放心，19日到22日辦兒童舞蹈營，聘專業舞蹈老師教學，讓設籍太保6到12歲孩童，免費報名參與，活動最後一晚成果發表會。

接著22日到30日在棒棒鯨奇樂園，舉辦親子夏令營，讓3至12歲孩童，免費遊玩，鯨奇樂園1名大人及1小孩票價就要600元，免費招待，吸引1300 多人報名，反應熱烈，市長黃榮利上午與鯨奇樂園吉祥物，帶小朋友玩樂。

樂園外觀簡約俐落，設計如潘多拉盒子，處處充滿驚險刺激、繽紛主題樂園，分成「鯨奇海洋館」、「拓展運動館」兩館，前者有八大主題場區：海盜古戰場，驚速滑梯場，迷宮尋寶場，決戰沙池場，巨型積木場；小朋友玩翻了。