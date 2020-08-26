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新營火車站停車難 賴惠員籲活化閒置土地

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
新營火車站停車難，立委賴惠員（左一）呼籲活化閒置土地，解決旅客不便。記者謝進盛／翻攝
新營火車站停車難，立委賴惠員（左一）呼籲活化閒置土地，解決旅客不便。記者謝進盛／翻攝

台鐵台南新營火車站是北台南運輸樞紐，往來旅客多，但長期以來難停車衍生民怨。立委賴惠員接獲地方陳請，希望能活化新營火車站周邊台鐵閒置土地，開放更多空間，協助解決當前停車問題。

賴惠員昨邀台鐵、台南市府、新營區公所、市議員沈家鳳、李宗翰，新營區大宏里長蔡崇名、中營里長蔡牧謙，至火車站附近新營區三民路8巷及同濟街路口現地會勘。

賴惠員說，火車站周邊長期以來缺乏停車空間，此次接獲民眾陳情，邀集相關單位現勘新營區民族段763、771、735地號等台鐵緊鄰新營車站閒置土地，希望能協調台鐵局用最優惠價格承租給新營區公所，由新營區公所提報閒置土地活化計畫，供附近居民及台鐵乘客使用。

賴惠員提到，鄰近三民路停車場，是利用中華電信閒置土地，由區公所認養，以收取清潔費營運模式進行維護代管，若該地位來作為停車場使用，亦可減免地價稅，這次會勘是為了讓車站周邊居民表達訴求，讓台鐵局跟台南市政府現地了解在地居民需求，未來將再召開協調會，與相關單位共同研議最好的活化利用方案。

台鐵表示，此地係屬住宅用地，依規定無法開放作為免費使用，提出彈性解決方案，建議可先由新營區公所承租該土地後，再行規劃供民眾停車使用。

台鐵 火車站 賴惠員

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