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統籌分配款縮水 黃偉哲：盡量不動到教育經費
開學在即，台南市教育局今天召開高、國中小校長會議，市長黃偉哲表示，受到疫情影響，台南統籌分配款將減少15億元，但他強調，會努力達到預算平衡，盡量不動到教育經費。
黃偉哲在校長會議中表示，在校園裡很多事情都沒有容忍，如性平、校園暴力，他強調，針對性平事件，南市建立24小時通報制度，3天內啟動性平評估，兩周內要有結果。他舉張姓老師10多年來從一所國小延續到另一所國小的性平事件為例，強調這樣的事情，絕不容許再發生。
黃偉哲說，校長任期滿4年就可調動，但今年發生有校長因健康因素，使得校務評鑑成績受到影響，未來市府會和校長協會加強合作，將有關評鑑規定訂得更公平。
行政院長蘇貞昌已宣示，2年內所有教室將裝冷氣，黃偉哲表示，台南市政府除了全力以赴外，也會鼓勵利用屋頂等空間設置太陽能，不但可降溫也能利用發電收入充實校務基金。他說，受到新冠肺炎疫情影響，中央歲收短收，台南市的同酬分配款將減少15億元，因此會努力達到預算平衡，克服難關，但原則上，會盡量不動到教育經費，提供老師、學生更好的教學與教育環境。
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