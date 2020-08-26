統籌分配款縮水 黃偉哲：盡量不動到教育經費

開學在即，台南市教育局今天召開高、國中小校長會議，市長黃偉哲表示，受到疫情影響，台南統籌分配款將減少15億元，但他強調，會努力達到預算平衡，盡量不動到教育經費。

黃偉哲在校長會議中表示，在校園裡很多事情都沒有容忍，如性平、校園暴力，他強調，針對性平事件，南市建立24小時通報制度，3天內啟動性平評估，兩周內要有結果。他舉張姓老師10多年來從一所國小延續到另一所國小的性平事件為例，強調這樣的事情，絕不容許再發生。

黃偉哲說，校長任期滿4年就可調動，但今年發生有校長因健康因素，使得校務評鑑成績受到影響，未來市府會和校長協會加強合作，將有關評鑑規定訂得更公平。