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台南大雨直直落 黃偉哲：會適時發布是否放假訊息
台南市昨晚起下大雨，防災應變中心已3級開設，市長黃偉哲今天表示，因為短暫性強降雨，水已退；對於民眾最關心的放假問題，他說，只要每小時雨量超過300毫米，或其他因素造成上下班困擾，就會適時發布訊息。
黃偉哲今天上午到長榮大學參加台南市高國中小校長會議，被問到昨晚起便下起大雨，可能持續多天問題，黃偉哲說，台南市災害應變中心昨晚9點已經3級開設，警察、水利等單位都密切關注，注意水情發展。
黃偉哲說，這波短暫強降雨，各地積淹水都已退，也會接獲民眾反映機淹水情形。他表示，市府和氣象局保持密切聯繫，聽說今天中午以前雨勢會減低，但傍晚會有另一波大雨，市府會以「料敵從寬，禦敵從嚴」的態度做好相關防汛工作。
對於放假問題，黃偉哲表示，若每小時降雨量超過300毫米，或其他因素造成上下班困擾，就會適時發布訊息，絕對會以人民生命財產、安全為念。
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