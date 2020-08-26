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台南大雨仁德保安車站旁地下道淹水 警方拉封鎖線管制

雨炸台南！黃偉哲尚未宣布放假 臉書引論戰

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
今天嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率。圖／翻攝自中央氣象局網站
今天嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率。圖／翻攝自中央氣象局網站

受西南風增強影響，台南從今天凌晨開始降豪雨，台南市長黃偉哲上午8時6分在臉書發文，請市民交通出入請注意安全，結果引發網友「放假」、「不放假」論戰，市府表示，台南災害應變中心昨晚8時已三級開設，目前已有20個抽水站在抽水中。

黃偉哲臉書指出，中央氣象局今晨發布大雷雨訊息，市民朋友交通出入請注意安全，若有重大淹水情況請即時告知。預計未來六小時降雨區域包括安平、東區、南區、中西區、北區、安南、七股、將軍、佳里、西港、安定、麻豆、永康、仁德、歸仁、新化、善化、關廟、左鎮、新市、柳營、東山、玉井、南化區。

網友抱怨，「雨大成這樣，身為騎車市民的我不敢出門」、「狂風暴雨我問你有沒有放假，你只回答我現在正在下大雨」、「這種雨怎麼沒有停班停課呀」、「市長大大，要宣布放假了嗎?」「已放棄阿哲 自己請完假了」。

也有網友認為「上班路上都沒有看到淹水的情況，實在是不太可能宣布放假啦！不想上班的人，直接跟公司請假吧！」「一堆搶著放假的垃圾」。

黃偉哲指出，昨夜截至今晨6時，已有喜樹站、海東D站等29站起抽，總抽水量約為157萬噸。目前有下營站、本淵寮A抽水站等20站抽水中。

黃偉哲 淹水

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