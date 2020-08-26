陸戰隊上兵開車遇落石獨力清除 網友曝光善行部隊表揚

有網友21日在臉書「嘉義綠豆大小事」貼照片說，他騎車經過曾文水庫，看到有人特地將車停路旁，獨自將落石清除，上前詢問才知他的身分是職業軍人，因為擔心有人會發生危險；軍人善行讓網友感動，大讚其善行；這位默默行善的陸戰隊九九旅旅部連上兵汪宗聖，昨天獲王指揮官頒獎表揚。

海軍陸戰隊臉書貼出，王指揮官表揚陸戰九九旅旅部連上兵汪宗聖照片說，汪員日前駕車返家途中，發現落石掉落馬路中央，隨即主動下車將落石搬運至路旁，地方居民見狀後也共同清掃周邊碎石，給其他用路人一條平安回家的路，幫助別人的同時，也要注意自身的安全哦！

「嘉義綠豆大小事」網友貼出照片，看到照片中背景山路，地上有許多落石與泥土，有名男子奮力將一顆大石搬離路旁，接著將泥土與石塊丟向路旁山溝。

貼文網友說，「騎車經過曾文水庫，看到有人把車停下來在清理落石，每個人過路人都不停，就只有他主動停下車來，把所有路上的落石清除乾淨，問他一下才了解他是陸戰九九旅的職業軍人，真的給這個職業軍人一個讚，問他為什麼要這麼作，他只說怕有人過路會發生危險，他能夠做的盡量做」。