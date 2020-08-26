水上鋼鐵人一飛沖天 蔡易餘初體驗要安排故宮南院表演

嘉義縣立委蔡易餘與縣體育會為推動布袋港到澎湖水上摩托車藍色公路，日前安排6位綠營議員騎摩托車到澎湖，除水上摩托車，蔡也首次嘗鮮在布袋第三漁港，體驗熱門的水上活動「水上鋼鐵人」，感受一飛沖天刺激冒險快感。

蔡易餘穿救生衣全身防護裝備，一旁水上摩托車騎士伴隨守護，蔡被一條長水管強大水柱帶動往上沖，從影片中可見，蔡多次落水，但馬上爬起，最後平穩上升，他貼臉書說，「跟大家分享水上鋼鐵人，我飛起來了！靈活胖子，布袋好好玩」。

「水域遊憩管理辦法」未禁止水上鋼鐵人活動，但也非正面表列的可遊憩活動事項，蔡易餘說，水上鋼鐵人活動目前無法可管，為帶動布袋觀光旅遊，推動布澎水上摩托車藍色公路，協助打造水上活動觀光休閒商業模式。

蔡易餘說，目前布袋港區沒有提供專門停靠水上摩托車泊位、以及玩水上鋼鐵人的水域，他 們利用第三漁港水域及設施，隔壁遊艇港專供遊艇使用，水上摩托車等活動相關停泊設備規畫還要加強，為推廣水上活動，他接洽故宮南院安排專業水上鋼鐵人，到至善湖面表演。

水上鋼鐵人英文名稱Flyboard，由法國水上摩托車競技選手ZapataFranky2012年發明水上動力活動，靈感來電影「鋼鐵人」，藉由抗拉力且延展性良好的特殊布料及樹酯，製成一體成形的高壓防爆管，將水上摩托車出水口及Fly board串聯一起，適當控制油門轉速供應動力，即可藉源源不絕反向推力將人浮空於水面。