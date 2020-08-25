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嘉義市觀光旅宿客滿 業者：加強質感避免低價策略

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
交通部觀光局安心旅遊專案7月上路後，嘉義市第2階段使用率已破9成，旅宿業平均住房率突破7成。記者卜敏正／攝影
交通部觀光局安心旅遊專案7月上路後，嘉義市第2階段使用率已破9成，旅宿業平均住房率突破7成。記者卜敏正／攝影

交通部觀光局安心旅遊專案7月上路，嘉義市第2階段使用率已破9成，旅宿業平均住房率突破7成，創造觀光產值近3億6000萬元，嘉義市購物節登錄金額也達1億3000萬元，「嘉義住宿」日前還登上Yahoo奇摩熱搜關鍵字排行榜，但業者除了憂心疫情再起，也認為應提升旅遊住宿質感，避免只走低價策略。

嘉義市為吸引全台民眾來「嘉」玩，把握暑假出遊人潮，從621日環食開始到嘉義市購物節，連結暑假國旅熱潮，各大景點、餐廳人潮滿滿，中央推出的振興三倍券、安心旅遊方案，加上嘉義市自行加碼安心旅遊補助及嘉義市購物節，讓「嘉義住宿」登上網友熱搜排行榜。

嘉義市樂億皇家飯店副總曾錦堂表示，從6月日環食活動開始到現在，住房率真的不斷提升，飯店7、8月都有9成以上住宿率，這波國內旅遊補助對觀光業的確有幫助，目前到10月訂房率都已呈現不錯榮景，但許多業者也擔心疫情不穩，憂年底前再受影響。

「提升旅遊質感、減少低價策略！」嘉義市旅館公會總幹事顏永明指出，飯店透過政府補助順勢推0元住宿，住房率一定提升，但長期下來可能造成「劣幣逐良幣」效應，星等、高檔須收費旅宿飯店必受影響，建議業者應多花心思，吸引金字塔上半部客戶群，不宜只用低價策略。

嘉義

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