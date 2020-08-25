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學甲農地爐碴案 黃偉哲：執法無灰色地帶

中央社 / 台南25日電

台南市學甲區有農地以爐碴等廢棄物回填，近日並有人在網路討論版上批評台南市長黃偉哲不敢處理涉案業者。黃偉哲今天表示，市府執法沒有灰色地帶，已要求業者限期完成清除。

台南市學甲區有3筆地號、總面積1.247公頃的農地，估計埋有3萬公噸爐碴再製品，涉及違反廢棄物清理法。近日有民眾在PTT發文，指稱黃偉哲不敢面對、甚至不敢提到涉及此案的明祥馨企業負責人，也就是民進黨中執委郭再欽。

黃偉哲今天對此表示，網路說法指稱郭再欽是他的親信、親戚、好朋友，試圖藉此引發話題。但他和郭再欽在2年前認識，只是一般朋友。郭再欽自行參選民進黨中執委成功，但這與檢調偵查爐碴案無關，市府執法也絕對沒有灰色地帶。

黃偉哲表示，此案進入司法程序，市府全力配合調查，也已發文要求業者在180個工作天內完成清除。而PTT發文中許多內容未經求證，充滿情緒性詞句；還硬要連結到規劃中的學甲動保園區，並汙衊市府作為，令人遺憾。

台南市政府環保局晚間發表聲明指出，市府針對相關非法棄置及農地遭回填案件，處置程序標準一致，不因對象而有差異。環保局已在7月要求此案的清理義務人，依規定提報清理計畫進行廢棄物的清除。並於今天再正式行文，要求清理義務人於180工作天內完成清理，否則將加重連續裁罰。

台南市環保局指出，此案於民國104年及109年所執行的相關採樣及檢測作業，皆依環保署公告的標準檢驗方法辦理。分析結果戴奧辛及重金屬均未超過毒性溶出試驗標準；另外，土壤也未達污染標準。因不應棄置於農地，環保局依職權責令清理。

黃偉哲 農地 廢棄物

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