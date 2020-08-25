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推廣拜好兄弟集中燒紙錢 嘉縣辦法會祈求人車平安

中央社 / 嘉義縣25日電

農曆7月普渡好兄弟，民眾紙錢量增多，嘉縣環保局協調各公所以專車載運紙錢集中焚燒、降低污染，今天舉行「集運車淨車祈福法會」，請出媽祖與城隍爺坐鎮，祈求人車平安。

農曆7月祭拜好兄弟，紙錢數量增多，為避免民眾各自焚燒紙錢造成空氣污染，嘉義縣環保局特別協調各公所，以資源回收專車載運紙錢集中焚燒。

嘉義縣環保局長張根穆表示，為了祈求載運紙錢的人車平安，今天特別恭請新港奉天宮媽祖、地藏王菩薩及鹿草中寮安溪城隍廟城隍爺，舉辦「慈悲教孝月（農曆7月）紙錢集運車淨車祈福法會」，由縣長翁章梁主祭。

張根穆表示，淨車儀式除針對環保局紙錢集運車輛外，鹿草、義竹、東石和新港鄉公所清潔隊也到場參與法會，未到場的鄉鎮市公所紙錢集運車輛則提供車號參加淨車祈福。

另外，9月10日上午10時將在鹿草焚化廠舉行「慈悲教孝月紙錢集中煉化淨爐祈福法會大典」，再將收集的紙錢放入焚化爐燃燒。

張根穆指出，農曆7月紙錢集中處理量從106年9.64公噸增加到108年28.61公噸，顯示民眾已漸漸接受紙錢減量及集中處理觀念。

「紙錢集中焚燒」共計有102站，包含嘉義縣政府、各鄉鎮市公所、太保遠雄國寶社區、嘉雲寶塔、慈雲寶塔、長庚醫院嘉義分院、鹿草城隍廟、水上苦竹寺等地，民眾也可以洽請各鄉鎮市清潔隊協助處理紙錢。

嘉義 城隍廟 城隍爺

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