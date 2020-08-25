助家長找好的幼兒園 嘉縣教育處列出違規名單
嘉義縣教育處日前於嘉義縣教保資源網建立行政裁罰專區，列出縣內違反幼兒教育及照顧法或教保服務人員條例而受罰的幼兒園名單，協助家長為孩子選擇符合需求的幼兒園。
嘉義縣教育處長陳添丁表示，嘉義縣最常見的違規事項是師生比不符，件數比例近6成，其次是進用未具教保服務資格的人員，及經營設立許可以外的業務，依規定請幼兒園限期完成改善並處以罰鍰，期間由處內同仁及教保輔導團協助輔導改善，如屆期複查仍未改善者，則加重處罰。
陳添丁表示，保障幼兒受教權益，不讓幼兒身心受到痛苦或侵害，是政府最基本的責任，依法公告幼兒園違規裁罰紀錄，不僅滿足家長知的權利，也是讓幼兒園所有警惕，教育處除了加強稽核，依法裁罰或限期改善，近期也會辦理正向管教宣導，提升本縣教保服務人員管教輔導知能及情緒管理能力。
教育處表示，嘉義縣依「幼兒教育及照顧法」及「教保服務人員條例」規定，公布被處以罰鍰、減少招生人數、停止招生、停辦或廢止許可的幼兒園業者名稱和負責人姓名，提供民眾完整參考資訊，若要查詢外縣市幼兒園的裁罰資料，可到教育部國教署所建置的全國教保資訊網「裁罰紀錄查詢」專區。
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