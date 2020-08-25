涌翠閣古蹟營運生風波 雲林縣府和營運團隊對摃

雲林縣虎尾鎮日式行館建築涌翠閣，3年前整建後外包給台灣藝術發展協會經營活化，成為雲林打卡與緍紗拍攝熱點，租約4年是否續約由縣府文觀處評鑑，文觀處今年1月對涌閣評鑑不及格將中止續約，引起承租協會的不滿，指控評鑑不實且違背契約，不排除提行政訴，文觀處也出示評鑑照片，指承租者已不符續約條件將予中止。

虎尾鎮涌翠閣早年是日本空軍招待所，列為縣定古蹟，縣府106年租給台灣藝術發展協會團隊經營，租約4年。最近傳出縣府將中止租約，引起經營團隊不滿。

台灣藝術發展協會理事長蔣耀賢指出，近來文觀處屢對營運提出異見，協會雖也屢予改善，最近又以涌翠閣產權所屬的虎尾鎮公所要求收回為由，告知約滿不在續約，對此協會表示尊重。

蔣耀賢強調令人不滿的是續約與否，應予期約屆滿前評鑑，但縣府在今年1月突然假藉管舍評鑑之名，把這座活化成功備受好評的涌翠閣，評為不級格，成為雲林唯一不及格的場域，諸多評鑑理由似是而非，理由牽強，背離文資專業，今年7月又假檢核之名，「欲加之罪」強指缺點未改善，並於本月函文要求15天內撤離，已嚴重違背契約程序。

蔣耀賢表示，對所指的地板水痕、水缸和鋼琴太重、儲藏室酒桶酒漬發霉等缺失也逐一改善，這些均非不可恢復的缺失，尤其鋼琴太重，合約並無指明限重是多少，即主觀判定，協會也已配合改善，不料後來又追加種樹、裝監視器及門板紙不符等「罪名」，監視器非協會所裝，樹和板紙都是配合展場營運需要。

蔣耀賢表示，不當評鑑己嚴重干擾涌翠閣維運，故即日起停止開放，只開放團體預約參觀，同時不排除提行政訴訟。

文觀處圖資科長曾惠君指出，文觀處今年1月間依古蹟管理維護辦法對涌翠閣評鑑結果未達69分為丙等，相關缺失也要求4月底前完成改善，但該協會遲逾期無回復，評鑑委員會於7月復勘。

曾科長指出，評鑑委員發現古蹟存放酒桶且酒溢流造成木門滋生黴菌，地板沉陷，且置放重型家具如鋼琴、更換燈具電線裸露有走火之虞，前院雜草叢生等缺失，且新增幾處新木門也無報縣府核可，該協會違反法令及契約在先，縣府一再限期改善，但對方均置之不理，且改善期間又屢遭陳情，招來民怨，多次給予機會但該協會仍一再違反契約，縣府依法作為並無不當。