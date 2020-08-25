快訊

淘寶台灣遭罰！陸學者：跟風美國遏止陸企 自找麻煩

WHO：全球新冠病例增速趨緩 僅東南亞、地中海東岸加快

涌翠閣古蹟營運生風波 雲林縣府和營運團隊對摃

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾涌翠閣是雲林保留完整的連棟式日式建築，1939年是日本空軍招待所，整建後環境優雅成為藝文網紅，不料卻引發營運爭端。記者蔡維斌／攝影
虎尾涌翠閣是雲林保留完整的連棟式日式建築，1939年是日本空軍招待所，整建後環境優雅成為藝文網紅，不料卻引發營運爭端。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮日式行館建築涌翠閣，3年前整建後外包給台灣藝術發展協會經營活化，成為雲林打卡與緍紗拍攝熱點，租約4年是否續約由縣府文觀處評鑑，文觀處今年1月對涌閣評鑑不及格將中止續約，引起承租協會的不滿，指控評鑑不實且違背契約，不排除提行政訴，文觀處也出示評鑑照片，指承租者已不符續約條件將予中止。

虎尾鎮涌翠閣早年是日本空軍招待所，列為縣定古蹟，縣府106年租給台灣藝術發展協會團隊經營，租約4年。最近傳出縣府將中止租約，引起經營團隊不滿。

台灣藝術發展協會理事長蔣耀賢指出，近來文觀處屢對營運提出異見，協會雖也屢予改善，最近又以涌翠閣產權所屬的虎尾鎮公所要求收回為由，告知約滿不在續約，對此協會表示尊重。

蔣耀賢強調令人不滿的是續約與否，應予期約屆滿前評鑑，但縣府在今年1月突然假藉管舍評鑑之名，把這座活化成功備受好評的涌翠閣，評為不級格，成為雲林唯一不及格的場域，諸多評鑑理由似是而非，理由牽強，背離文資專業，今年7月又假檢核之名，「欲加之罪」強指缺點未改善，並於本月函文要求15天內撤離，已嚴重違背契約程序。

蔣耀賢表示，對所指的地板水痕、水缸和鋼琴太重、儲藏室酒桶酒漬發霉等缺失也逐一改善，這些均非不可恢復的缺失，尤其鋼琴太重，合約並無指明限重是多少，即主觀判定，協會也已配合改善，不料後來又追加種樹、裝監視器及門板紙不符等「罪名」，監視器非協會所裝，樹和板紙都是配合展場營運需要。

蔣耀賢表示，不當評鑑己嚴重干擾涌翠閣維運，故即日起停止開放，只開放團體預約參觀，同時不排除提行政訴訟。

文觀處圖資科長曾惠君指出，文觀處今年1月間依古蹟管理維護辦法對涌翠閣評鑑結果未達69分為丙等，相關缺失也要求4月底前完成改善，但該協會遲逾期無回復，評鑑委員會於7月復勘。

曾科長指出，評鑑委員發現古蹟存放酒桶且酒溢流造成木門滋生黴菌，地板沉陷，且置放重型家具如鋼琴、更換燈具電線裸露有走火之虞，前院雜草叢生等缺失，且新增幾處新木門也無報縣府核可，該協會違反法令及契約在先，縣府一再限期改善，但對方均置之不理，且改善期間又屢遭陳情，招來民怨，多次給予機會但該協會仍一再違反契約，縣府依法作為並無不當。

由於涌翠閣建築典雅，環境優美，是雲林打卡和緍紗拍攝熱點，也是國藝會雲林唯一支持的藝文空間及地方創生培訓重要據點，如今營運生變引起藝文界關注。

涌翠閣更定期有國內外藝術家前來策展，榻榻米房成為獨特展場。記者蔡維斌／攝影
涌翠閣更定期有國內外藝術家前來策展，榻榻米房成為獨特展場。記者蔡維斌／攝影
走廊地板擺放鋼琴重物。圖／雲林文觀處提供
走廊地板擺放鋼琴重物。圖／雲林文觀處提供
蔣耀賢指監視器非協會所裝，也要算到協會頭上，太不公平。記者蔡維斌／攝影
蔣耀賢指監視器非協會所裝，也要算到協會頭上，太不公平。記者蔡維斌／攝影
館內木造迴廊和日式門房，花木明媚，成為旅客最愛，常有企業團體或家族租借開會或休閒，以及拍攝婚紗。記者蔡維斌／攝影
館內木造迴廊和日式門房，花木明媚，成為旅客最愛，常有企業團體或家族租借開會或休閒，以及拍攝婚紗。記者蔡維斌／攝影
涌翠閣內部擺設裝置，充滿藝術風格，更定期有國內外藝術家前來策展，榻榻米房成為獨特展場。記者蔡維斌／攝影
涌翠閣內部擺設裝置，充滿藝術風格，更定期有國內外藝術家前來策展，榻榻米房成為獨特展場。記者蔡維斌／攝影
蔣耀賢指著門紙說，原本是塑膠紙，基於展場質感需求，更換為純紙且已報備仍被列缺點。記者蔡維斌／攝影
蔣耀賢指著門紙說，原本是塑膠紙，基於展場質感需求，更換為純紙且已報備仍被列缺點。記者蔡維斌／攝影
被指控儲藏室內酒桶的酒外溢發霉，負責營運的蔣耀賢強調已改善，卻仍不被接受也感無奈。記者蔡維斌／攝影
被指控儲藏室內酒桶的酒外溢發霉，負責營運的蔣耀賢強調已改善，卻仍不被接受也感無奈。記者蔡維斌／攝影
評鑑委員指因堆置酒桶致木板長黴及地板毀損。圖／雲林縣文化觀光處提供
評鑑委員指因堆置酒桶致木板長黴及地板毀損。圖／雲林縣文化觀光處提供
現勘新增木門，未報府核備。圖／雲林文觀處提供
現勘新增木門，未報府核備。圖／雲林文觀處提供
庭園植物種類繁多，雜草叢生。圖／文觀處提供
庭園植物種類繁多，雜草叢生。圖／文觀處提供
房間隔間的障子門和紙遭燒灼。圖／雲林縣文觀處提供
房間隔間的障子門和紙遭燒灼。圖／雲林縣文觀處提供

古蹟 建築

延伸閱讀

影／雲林工廠火警頻傳 縣府啟動聯合稽查事業單位

影／基隆聯合婚禮改抽籤不用搶 有機會獲郵輪遊等賀禮

雲林最小的鄉福利不輸人 褒忠鄉復康巴士91起跑

周末好去處／雲林草嶺微旅行 享受森呼吸

相關新聞

黃偉哲被開罰單 民眾擔心詢問電話灌爆衛生局

台南市昨天開出第一張不戴口罩的罰單，對象是市長黃偉哲，也讓一般民眾相當緊張，紛紛詢問「我會不會被開罰單？」

雲林最小的鄉福利不輸人 褒忠鄉復康巴士91起跑

雲林縣褒忠鄉是雲林最小的鄉，鑑於公共交通的不足，鄉長陳建名兌現政見承諾，開辦以鄉為單位的復康巴士，將提供偏村的弱勢、身障...

1公園1棵樹票選「樹公民」 台南另類成年禮

台南社大與北區公所培養國中生為樹公民，巡迴北區鄰里公園，推動社區居民1公園1棵代表樹木、適地適種護樹觀念，並走訪公園，建...

知名旅遊畫家林祐德抵「嘉」 畫下即將消失的在地美景

新北市青年旅遊畫家林祐德日前至嘉義縣竹崎鄉以畫換宿，由竹崎文化藝術基金會董事長何子凡招待，前往竹崎樟腦寮車站、阿里山受鎮...

謝龍介穿緊身衣曬恩愛 網友：遠看羅時豐、近看李小龍

今天七夕情人節，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介在臉書粉絲專頁貼出與妻子李佳芬的合照「曬恩愛」，祝天下有情人終成眷屬，兩...

虎尾農會轉虧為盈獲農金獎 祕訣還是實現那句老話

雲林縣虎尾鎮農會從原本負債，去年業務成長為零負債，加上青農小站廣推文創農品，績效卓著，榮獲全國農金獎，將接受農委會表揚。

大林成都旅社獲文化部老屋保存經費 預計年底動工

嘉義縣大林鎮成都旅社日前成功獲得文化部私有老建築保存再生計畫50%建物整修補助經費，及全額補助文史調查經費，合計補助經額...

男護理師脫下白袍變健美先生 急診有他同事超安心

一般民眾心目中護理師的形象，是溫柔、體貼、視病猶親與專業。而在台南市立安南醫院急診部，男性護理師方楷傑很不一樣。在病患面...

南投縣這裡真有一座鵲橋 連結水里上安村著名景點

每年農曆七月七日，傳說七夕時，會有喜鵲在銀河上架起橋梁，讓牛郎和織女得以相見，稱作鵲橋；在真實的水里鄉上安村，真有一座美...

熱蘭遮城建城400年 公民會議建議別用「慶祝」字眼

台南市安平區公所辦理「熱蘭遮城400年公民共識會議」，邀請市民共同討論古堡400年建城紀念相關辦理方式。區公所今天表示，...

台南火車站周邊多一處中興新城停車場 供174席汽車位

台南火車站與成大醫院周邊屬停車熱區，停車需求相對較高，台南市政府交通局在北區小東路、前鋒路口北側完成闢建「中興新城停車場...

台南清潔隊員遭潑髒水 黃偉哲慰問

台南市安定區清潔隊員蔡宸育上周隨車收垃圾時，一名婦人邊講電話邊將含水垃圾甩向垃圾車斗，蔡閃避不及遭髒水潑到臉上，婦人卻若...

熱門新聞

台中彩券行老闆捐出頭獎紅包 豪氣加碼千萬成立基金會

全國路口安全大執法 苗栗公布10路口4種違規重點

都更容獎新制加速審議 北市松山都更案打造21層高大樓

7月鬼月嚇死人？北市東明公宅僅21層電梯顯示60樓

淡江大橋完工辦跨年煙火秀 立委盼成國際亮點

黃偉哲被開罰單 民眾擔心詢問電話灌爆衛生局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。