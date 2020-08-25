黃偉哲被開罰單 民眾擔心詢問電話灌爆衛生局

台南市昨天開出第一張不戴口罩的罰單，對象是市長黃偉哲，也讓一般民眾相當緊張，紛紛詢問「我會不會被開罰單？」

台南市衛生局表示，自從市長宣布「8月17日起，不戴口罩將開罰」以來，民眾關心的電話灌爆衛生局的防疫專線，各種問題盡皆出爐。

舉凡「我們在電影院包場，結束後合照時，可以把口罩拿下來一下子拍照嗎？」「我是某某公司，正在評估辦理中秋節烤肉，需要戴口罩嗎？」「是不是進圖書館時需要戴口罩就好？進去就不用？」以及「我要檢舉轉角超商民眾進去沒有戴口罩，店家也沒有制止」「我寄照片給你，這個人沒有戴口罩」「某某單位在哪裡辦教育訓練課程，沒有戴口罩，照片在這裡，你們去查」等，不勝枚舉。

衛生局表示，不少店家來電詢問「萬一來我們店的客人沒戴口罩，我們會不會被罰？」而絕大多數來電民眾是檢舉，希望衛生局去罰。

衛生局表示，目前疫情中心規定8大場所要戴口罩，但基於阻絕疫情傳播，凡無法保持社交距離、進入人潮擁擠處、密閉空間、服務不特定人等，都建議戴上口罩。

而「在裁罰對象以外的場所，店家是否可以自己張貼公告？工作人員是否可以主動勸導？」店家基於工作人員及客人的安全，要求及勸導客人進入營業場所需要戴口罩，並無不妥，本局樂見大家一起進行防疫新生活。

衛生局表示，民眾如發現違規事項，建議直接向場所人員提醒，相信基於防疫一條心、大家一起來的態度，台南防疫會更好。