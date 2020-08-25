雲林最小的鄉福利不輸人 褒忠鄉復康巴士91起跑

雲林縣褒忠鄉是雲林最小的鄉，鑑於公共交通的不足，鄉長陳建名兌現政見承諾，開辦以鄉為單位的復康巴士，將提供偏村的弱勢、身障的輪椅族看診及復健免費接送，今天舉行復康上路揭牌儀式，未來只要一通電話，復康服務馬上就到。

鄉長陳建名表示，為開辦以鄉為單位的復康巴士，他積極爭取經費並向他鄉鎮取經觀摩，獲代表會主席許家源及全數代表的支持，成立褒忠鄉復康巴士服務站，訂9月1日上路開始運轉，行駛鄉內為需求的人服務。

陳建名說，褒忠鄉身障人士看診或復健就醫，最頭痛的就是交通接送問題，尤其許多靠輪椅的人，家庭經濟較弱勢，光看個病交通支出就成負擔，所以公所決定開辦復康巴士服務，提供設籍褒忠的身障、低收或中低收入戶民眾，可由親友陪同隨車照應前往就醫。

陳建名說，接送服務須於一周前向巴士服務站提出申請，每周一到周五，周一、三、五排定北港媽祖醫院、周二、四排定虎尾若瑟醫院，上午8點開車，下午1點開車、4點返回，未來是否增開台大分院路線，將再評估。

今天設在鄉公所的復康巴士站啟用，陳鄉長和代表會主席許家源、縣議員黃美瑤、縣府社會處長林文志及多位村長共同主持揭牌，並把兩位輪椅人士推上復康巴士，象徵巴士啟動，現場熱鬧滾滾。