土地租約到期 台南善化牛墟面臨消失危機

台灣少數營運中的牛墟「善化牛墟」，土地租約即將到期，若找不到其他適當地點恐將消失。民進黨立委郭國文今天邀集相關單位會勘，盼讓擁有近200年歷史的農村文化資產延續。

郭國文與台南市議員林志展上午邀集市府都發局、經發局、文資處等單位，會同牛墟管理人、台糖公司代表，前往位於善化區興農路的一處台糖土地會勘，研商如何為善化牛墟再找一個適當的營運地點。

林志展表示，牛墟是早期農業時代專門販賣牛隻的市集，因牛隻交易隨時代演變減少，各地的牛墟也就逐漸沒落。善化牛墟是台灣目前少數營運中的牛墟，雖已沒有牛隻交易，但每到2、5、8的牛墟日（每個月共9日），每天仍能吸引上萬人潮，相當不容易。

他說，善化牛墟最早從1821年設於現在的善化區南關里一帶；後來因時代進步、注重環境衛生等因素，1987年後就多次遷移，2003年遷至位於什乃里的現址至今，攤商總數約200多個。

善化牛墟管理人李武村表示，目前牛墟使用的土地是私人農地，經由市府協商後訂契約租用。但再過2年租約就到期，地主已表達無續租意願，牛墟勢必又面臨再次遷移的情況。如果找不到適當的地方，近200年的傳統可能就此消失。

郭國文表示，服務處接到李武村等人的陳情後，約1個月前已先召開過協調會。也很很感謝台糖公司立即盤點出今天現勘地點約3公頃左右的土地供為參考，但在地目使用及相關納管問題方面，還需要各單位來一起想辦法。

台南市政府都發局代表指出，台糖所提的這塊地為公共設施保留地，暫時提供為牛墟攤商用地應沒問題；長期計畫可於南科特定區規劃時一併納入考量。經發局市場處代表指出，如果土地使用合法的話，將盡力輔導成為合法市集。

郭國文指出，牛墟文化是真正庶民文化代表，也可說是早期勞動階層鄉親的「露天百貨公司」。先前選舉時，每到牛墟拜票一次就要花上半天時間，文宣用品發到不夠用。牛墟市集文化應朝向列為無形文化資產方向努力，讓這個近200年的傳統能被保留下來。