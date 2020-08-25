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謝龍介穿緊身衣曬恩愛 網友：遠看羅時豐、近看李小龍

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
今天七夕情人節，台南市議員謝龍介（右）在臉書粉絲專頁貼上與妻子李佳芬（左）的合照。圖／翻攝自謝龍介臉書
今天七夕情人節，台南市議員謝龍介（右）在臉書粉絲專頁貼上與妻子李佳芬（左）的合照。圖／翻攝自謝龍介臉書

今天七夕情人節，國民黨副秘書長、台南市議員謝龍介在臉書粉絲專頁貼出與妻子李佳芬的合照「曬恩愛」，祝天下有情人終成眷屬，兩人身穿潛水衣相當受矚目，網友稱謝龍介「遠看羅時豐，近看李小龍」，還有人開玩笑說「怎麼沒約清德兄咧？」

謝龍介說，這是今年1月與妻子到帛琉出遊的合照，今天適逢七夕情人節，貼出這張照片希望祝福大家有情人終成眷屬。至於網友問說「怎麼沒約清德兄」，謝龍介笑回「很有創意，明年可以來考慮約副總統賴清德」。

謝龍介與李佳芬的合照才PO出半小時，即吸引近8千人按讚，有網友在照片底下留言說，「遠看羅時豐，近看李小龍」，也有人覺得謝龍介沒戴眼鏡像檢場，或是像007，「永浴愛河的感覺」、「祝福龍介仙跟夫人情人節快樂」。

謝龍介 情人節

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