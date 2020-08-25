可親眼看見土星木星 嘉義林管處天文生態營開跑

林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會合作推出4梯次「初秋行星季」天文生態營，將於本月27日上午9點開放報名，嘉義林管處表示，秋季是觀賞夏季銀河的最佳時機，透過望遠鏡可看見太陽系木星、土星兩大行星，歡迎有興趣的民眾報名，體驗阿里山季節限定星空美景。

嘉義林管處表示，9月分開始阿里山國家森林遊樂區內的變色植物，逐漸換上紅黃色的新衣，日落之後就可看見夏季銀河高掛，營隊帶領民眾前往巨木林立的巨木群棧道及姊妹潭步道汲取高山森林芬多精，白天教學專業天文望遠鏡操作，夜間實戰運用天文望遠鏡觀看美麗的行星。

嘉義林管處表示，活動可在小笠原山觀景平台欣賞無遮蔽的夏季星空，其中東方天空會出現秋天的王族星座，南方天空則有水族星座，太陽系的木星和土星也位於最佳觀看的角度，透過望遠鏡觀看，可看到木星表現的紋路、四顆衛星，土星則可看到令人驚奇的土星環，就像呼拉圈一樣圍繞在星球旁邊。