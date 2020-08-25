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大林成都旅社獲文化部老屋保存經費 預計年底動工

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣大林鎮成都旅社保留鐵窗花、水泥花磚、磨石子地板、洗石子牆面等老屋元素。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮成都旅社保留鐵窗花、水泥花磚、磨石子地板、洗石子牆面等老屋元素。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣大林鎮成都旅社日前成功獲得文化部私有老建築保存再生計畫50%建物整修補助經費，及全額補助文史調查經費，合計補助經額高達576萬元，將成為大林鎮的旅客服務中心、問路站、大林的故事屋，與推廣地方的特色伴手禮等，預計今年底動工，2022年中完工。

嘉義縣文化觀光局表示，成都旅社本身具文化性、故事性以及歷史穿透感，也具文化保存的價值性，成功獲得文化部補助，是嘉義縣目前老屋保存再生獲得補助最高者，設計與整修方面將以「修護重於仿舊」原則為努力目標，保有原屋特色及樣貌。

文觀局表示，大林成都旅社保存計畫名稱為「鎖踮心內的名字~自強成都大旅社」，取名靈感來自「鎖踮心內的名字」這首台語情歌的愛情故事，未來將結合歷史建築萬國戲院與大林的人、文、地、景、產、特色商家與青年返鄉等，成為地方深度文化展示與導覽的重要場域，為大林帶來地方創生新效益。

申請人范先生本身是自強鎖店的老闆，以刻印產業起家，因緣際會買下對面的老旅社，對老旅社建物裡的鐵窗花、水泥花磚、磨石子地板、洗石子牆面等老屋元素愛不釋手，范先生表示，老旅社讓他回想起五、六○年代大林街上戲院、茶店仔、夜市、旅社等繁華的夜生活。

范先生表示，老旅社的保存象徵重現大林過往繁華的開端，因此他與推動保存歷史建築萬國戲院成功的「大林慢城發展協會」、南華大學USR計畫辦公室簽署合作同意書，向嘉義縣文觀局提出建物整修計畫，透過文觀局與輔導團隊合拓建築師輔導，啟動申請補助成功的契機。

嘉義縣大林鎮成都旅社保留鐵窗花、水泥花磚、磨石子地板、洗石子牆面等老屋元素。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮成都旅社保留鐵窗花、水泥花磚、磨石子地板、洗石子牆面等老屋元素。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮成都旅社保留鐵窗花、水泥花磚、磨石子地板、洗石子牆面等老屋元素。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮成都旅社保留鐵窗花、水泥花磚、磨石子地板、洗石子牆面等老屋元素。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮成都旅社保留鐵窗花、水泥花磚、磨石子地板、洗石子牆面等老屋元素。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大林鎮成都旅社保留鐵窗花、水泥花磚、磨石子地板、洗石子牆面等老屋元素。圖／嘉義縣政府提供

歷史建築 嘉義 老屋

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