善化牛墟租約又到期 立委郭國文要幫百年老市集找新家

全台僅存仍在大規模營運的百年善化牛墟屢次搬遷，又面臨無場地可用危機，立法委員郭國文與市議員林志展於今邀集相關單位會勘牛墟業者期待的台糖土地，盼為善化牛墟尋覓新場地，並能取得合法身分永續經營，讓有近兩百年農村時期文化資產能延續。

在地市議員林志展說，早期農業時代牛墟是專門販賣牛隻市集，善化牛墟則是台灣目前少數僅存的牛墟，雖已不再賣牛，但聚集交易人潮仍持續。善化牛墟最早1821年開始是在現在南關里一帶，後因環境衛生因素，1987年後遷移多次，2003年遷至現在的什乃里至今。而目前2、5、8牛墟日都吸引上萬人潮，確實相當不容易。

善化牛墟管理人李武村說，目前牛墟使用的其實是私人農地，經市府協商後訂契約租用。但再過兩年租約就到期，地主也無續租意願，勢必又面臨再次遷移困難，若無適當地方，善化牛墟則可能就此消失。

郭國文說，一個月前就已先開過協調會，很感謝台糖公司立即盤點出3公頃左右適合的場地提供作參考，但關於地目使用以及相關納管問題，需要各單位來一起想辦法。

都發局表示，目前台糖土地為預設公用地，暫時做牛墟攤商用地應沒問題，但長期可在南科特定區規劃時一併納入考量；經發局市場處則表示，土地使用沒問題的話，會盡力輔導成為合法市集。

郭國文說，牛墟文化是真正庶民文化代表，是早期勞動階層鄉親的百貨公司，這個文化靠著代代相傳，演變成今天比夜市更傳統更經典的「古早市集」，讓人潮從四面八方湧入。回想之前選舉時，每掃一遍就要花上半天的時間，文宣用品每次都不夠發。善化牛墟從有記載的1821年開始至今，也將近200年了，更應極力保留下來。