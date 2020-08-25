阿里山初秋行星季天文營 27日開放報名
林務局嘉義林區管理處9月在阿里山國家森林遊樂區推出4梯次「初秋行星季」天文生態營，邀民眾體驗阿里山初秋星空美景，透過望遠鏡觀看木星、土星。27日上午9時開放報名。
嘉義林管處表示，9月時序入秋，阿里山森林遊樂園區內的變色植物，逐漸換上紅黃色新衣。日落之後，銀河高懸在頭頂上，也可看到太陽系兩大行星木星和土星。初秋來阿里山天氣涼爽，風景宜人。
嘉義林管處與嘉義市天文協會合作，9至10月推4梯次「初秋行星季」天文生態營，歡迎對自然生態、天文活動有興趣的民眾，報名體驗阿里山的星空與美景。
嘉義林管處表示， 夜晚在阿里山小笠原觀景平台透過望遠鏡可以看到木星的紋路、四顆衛星，土星則可以看到土星環，就像呼拉圈一樣圍繞著星球。
嘉義林管處強調，阿里山森林遊樂區定期進行消毒，現場服務人員均配戴口罩，館舍內落實量測體溫及人潮管制，公廁洗手台設置洗手乳供遊客洗手維持衛生，落實防護措施讓大家安心出遊。
「初秋行星季」天文生態營27日上午9時開放報名。
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