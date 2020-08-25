社區防暴動起來 雲林縣社區安全守護站突破900處
雲林縣20鄉鎮5年前開始推動「社區安全守護站」，提供需要協助的家庭暴力、兒童受虐被害者通報和安全協助，副縣長謝淑亞今天在西螺丸莊醬油觀光工廠舉行的「攜手反暴力-社區安全守護站」授證典禮中，頒證予西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉及二崙鄉等新加入的30處守護站，期建置鄰里更綿密社區防護，完整友善互助安全防護網。
謝淑亞指出，雲林縣每年有近4000件家暴案件發生，根據經驗，通報至警察及社工單位時事態已很嚴重，因此縣府委由雲林縣婦女保護會推廣「社區安全守護站」，至今邁入第5年，發揮提供保護資訊、協助緊急短暫庇護及協助緊急通報等功能。
社區安全守護站以「一村里一守護站」方式，鼓勵在地店家加入，在碰到民眾遇上暴力狀況發生時，能及時通報，必要時提供短暫安全維護，執行防暴教育及資訊平台的實際功能。
「預防重於事後的補救」謝淑亞表示，社區安全守護站具備「協助緊急通報」、「協助緊急短暫庇護」及「提供保護資訊」等三大功能，目前縣內已設置931站，每鄉鎮平均有20至40個友善店家提供求助服務，盼能徹底讓暴力遠離社區，使居家環境更友善。
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