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展望會發助學金 幫助台東逾3千清寒學生安心上學

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台灣世界展望會東區辦事處今發放助學金，幫助台東3300名貧困學子家庭減輕籌措學費壓力，讓孩子順利上學。記者尤聰光／翻攝
台灣世界展望會東區辦事處今發放助學金，幫助台東3300名貧困學子家庭減輕籌措學費壓力，讓孩子順利上學。記者尤聰光／翻攝

開學在即，台灣世界展望會東區辦事處今發放助學金，幫助台東3300名貧困學子家庭減輕籌措學費壓力，讓孩子順利上學。今年升上高三的林信延感謝展望會，幫忙減輕媽媽的經濟壓力。

台灣世界展望會東區辦事處表示，為減輕貧困家庭愁於籌措學費的沉重壓力，展望會東區辦事自今天起開始發放助學金，總計發給3300名貧困學子生活扶助金、營養扶助金、教育扶助金共逾新台幣2400萬元。

108年參加全國彈翻床錦標賽獲得網上單人第一名的林信延，他感謝社工老師及資助人一路的支持陪伴，讓他可以安心唸書、專心練體操，更替媽媽減輕經濟負擔。

世展會東區辦事處主任蕭文榮說，每到開學，許多貧困學子由於家庭經濟環境等因素，無力籌措負擔學費；因此，邀請社會大眾一起響應捐款支持「助學行動」，幫助台東縣內弱勢學童子安穩無憂上學。

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