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熱蘭遮城建城400年 公民會議建議別用「慶祝」字眼

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區公所舉辦「熱蘭遮城400年公民共識會議」已做成共識報告。圖／安平區公所提供
台南市安平區公所舉辦「熱蘭遮城400年公民共識會議」已做成共識報告。圖／安平區公所提供

台南市安平區公所辦理「熱蘭遮城400年公民共識會議」，邀請市民共同討論古堡400年建城紀念相關辦理方式。區公所今天表示，共識報告已出爐，包含文化的推廣、商圈的振興等，希望能提供文化政策發展方向參考意見。另對活動的命名，建議避免使用「慶祝」的用語。

安平區長賴青足表示，熱蘭遮城400年公民共識會議共邀請20位公民參與，經多次開會討論，做出「熱蘭遮城400年公民共識報告」。公民小組首先為建城400年活動定調，認為活動主標命名應避免使用「慶祝」詞彙，考量多元族群立場，以中性的、事實性的文詞描述。也建議避免煙火式活動辦理，進行長期、全方位的規畫，活動期間每季皆配有不同主題活動，希望能讓遊客一再參訪，體驗屬於安平的多元風貌。

另公民小組提出討論的議題，包含「如何推廣安平文化」、「如何振興安平商圈」與「文化資產保存」等面向，並在結論報告中，針對不同議題均提出詳細的共識見解，希望能為臺南長期的文化政策發展方向，提供參考意見。　　

賴青足說，公民小組所提出的意見，具知識性、合理性、可行性，讓安平古堡保存、推廣、文化節慶及周邊產業整合等議題能進入大眾視野，更引入審議式民主精神，彌足珍貴。未來將把共識報告，送市府相關局處，提供政策制定與活動辦理規畫的參考。共識報告將在區公所所官方網站上正式公告（網址：https://web.tainan.gov.tw/tnanping/），會議討論及課程也全程在「為安平化妝」粉絲專業上直播（網址：https://www.facebook.com/AnpingPB）歡迎民眾點閱參考。

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