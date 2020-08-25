防疫新生活 安平區公所藝廊換展舒緩上班洽公心情

為營造文化氣息與活化辦公場域，台南市安平區公所正在2、3樓區政藝廊展出蔡麗香「彩藝冉冉」個展，43幅幅作品結合水彩、彩墨、色鉛筆等多元媒材，將台南山光水色、花鳥入畫，工筆細緻、栩栩如生。

蔡麗香自新營高中教師退休，曾追隨蔡朝樹、黃明賢學習水墨、花鳥，但因工作繁忙，荒廢多年。退休後，再度跟隨周博尚學習水墨、林宜靜老師學習水彩，也因緣擔任志工，從事導覽解說多年，接觸自然生態領域，並喜愛遊山玩水，舉凡台南家鄉的美景、各種鳥類、蝴蝶、昆蟲等，皆是作畫的題材。

蔡麗香目前是台南市美術學會會員，展場經驗豐富，除了參加會員聯展，也參與新營文化中心志工聯展、鹽水地政藝廊社大成果展、新營社大成果展、統茂溫泉會館個展等；這次個展，是她將多年所學融合運用，無論水墨的寫意、花鳥的細膩、用色的灑脫，都有獨到之處。

安平區長賴青足表示，蔡麗香「彩藝冉冉」個展展期至10月31日，這也是安平區公所第10度與台南市美術學會合作，值此防疫新生活時期，希望藉由這場美的饗宴，舒緩忙碌緊張情緒。