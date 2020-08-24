影／隨車清潔隊員臉被潑髒水 黃偉哲鞠躬送紅包打氣

台南市安定區清潔隊員蔡宸育日前隨車收垃圾時，一名婦人邊講電話邊將含水垃圾甩向車斗，蔡閃避不及遭髒水潑到臉上，婦人卻若無其事繼續講電話離開；民眾將路旁監視器錄得畫面貼上臉書引發關注。市長黃偉哲今天到清潔隊慰問蔡姓隊員、向所有隊員鞠躬、感謝大家為市容整潔盡心盡力，勉勵清潔隊員莫因髒水事件受挫，市府也會改進設施提升清潔隊員安全。

黃偉哲除拿紅包給遭潑髒水的清潔隊員蔡宸育打氣，也發加菜金給安定區清潔隊，表達對清潔人員的謝意與敬意。他說，如果沒有大家的任勞任怨，市容將會變得髒亂不堪。

黃偉哲說，清潔隊員的辛勞民眾不一定理解，有時候民眾在丟垃圾的時候正在講電話，或者「在情緒中」，垃圾就亂丟，這時候清潔隊員不但要更辛苦整理，有時候還會被廢棄物噴濺到，他要代表市民對清潔隊員說「大家辛苦了」，未來相關的設備上會想辦法精進，讓清潔隊員執勤公務時能夠更安全。

貼文民眾指出，上周一名穿花裙黑衣婦人未把垃圾分類好，也未打包好，將「那些湯湯水水的垃圾」整袋隨手一丟就走人，袋內髒水噴得隨車人員一身，散落一地也造成鄰居的麻煩，「妳的1CC垃圾水,我必須要100CC自來水來沖洗」。貼文者還感謝「好脾氣的垃圾車隨車人員，幸苦了！」文末更連寫三次「生氣」。

當地民眾看到貼文及影片，除了分享，也表示髒水有撥到一旁要倒垃圾的其他民眾，肇事的婦人卻毫不在意，許多民眾、網友大罵「缺德」、「沒教養 」。