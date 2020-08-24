農委會舉辦競賽 採摘1心2至3葉製好茶

農委會今天在嘉義舉辦全國茶菁採摘技術競賽，彙集全國各地採茶好手，採「1心2至3葉」茶菁比高下，採下的茶菁將提供全國製茶技術競賽使用。

農委會茶業改良場表示，台灣茶優良品質的主要因素，除茶葉原料來自管理良好的茶園，茶農也要嚴格遵守「1心2至3葉」茶菁採摘標準，結合優秀製茶師傅，才能製出優質好茶。

今天農委會在嘉義縣梅山鄉太和茶區舉辦「2020全國茶菁採摘技術競賽」，全國各茶區遴選優秀採茶師傅共18組參賽，採收的茶菁除供評選外，並提供全國製茶技術競賽使用。

茶業改良場指出，嘉義縣梅山茶葉種植面積821公頃，每年每公頃可採收1000公斤茶菁，梅山茶葉產區包含太平、太興、龍眼、碧湖、瑞峰、瑞里及太和等村，此區域土質有機質豐富，加上高海拔溫差大，茶菁特別肥厚。

今天手採茶菁競賽場地位於太和村，海拔高度1350公尺，茶園通過茶葉產銷履歷驗證，種植品種為青心烏龍，茶菁品質佳、且安全，有助提升製茶品質。

嘉義縣長翁章梁表示，茶菁好，就是製好茶的第一步，全國很多地方都產茶，透過競賽可以讓嘉義茶農認識台東茶農，台東茶農也可以認識新北市茶農，採茶和製茶師傅都是一身功夫，大家彼此交流經驗，教學相長，對台灣茶產業有加分效果。

今天競賽結果冠軍是嘉義縣梅山鄉太和1組；亞軍取2名，分別為嘉義縣梅山鄉瑞峰組、新北市坪林區農會；季軍3名為嘉義縣梅山鄉太興組、嘉義縣梅山鄉梅北組及南投縣鹿谷鄉農會。