影／爺奶穿上年輕裝走秀 年少情懷展現不老心

「舊情綿綿，暝日恰想也是你」，雲林縣莿桐鄉農會今天充滿懷舊氣氛，30位阿嬤穿上年輕時的工作服輪番走秀，有人還牽著老伴、女兒、孫子登台，回味往昔年少情懷。莿桐鄉農會總幹事張鈺萱說，農會不僅是農友的好伙伴，更是實踐銀髮族「綠色照顧」的好厝邊，陪伴爺奶樂齡生活，首波學習成果藉由這場走秀，展現他們的「不老心」。

在香蕉葉妝點的走秀現場，有曾是大廚的廚師裝，也有披著蓑衣的蒜頭裝，從台東嫁來莿桐的蔡秀琴，換上許久未穿的原住民服裝壓軸登場。爺奶創意主題裝扮，為自己人生喝采，也為明天的七夕情人節，留下難忘回憶。

「我超喜歡撿回收，做環保很有意義，也可做成漂亮生活裝飾！」72歲林如嬋說話中氣十足，開心與大家分享她的手作成果；曾是擇日老師的高滿生，今天穿西裝、拿羅盤，與太太余桂美甜蜜走秀，「我們平常就很愛放閃，今天也不例外！」以前是廚工的余廖花，睽違40年穿上廚師服，開心的表情展露無遺。

準備迎接結婚60周年的鑽石夫妻黄文彦、林合，大方在全場人面前親吻曬恩愛，將活動氣氛炒到最高潮，也讓所有銀髮學員感染「每天都是情人節」的甜蜜。

張鈺萱表示，面對農友老年化趨勢，3年前農會思考將家政班導入長照概念，讓學員從婦女擴展至銀髮族，推展成效受到農糧署肯定，去年獲選為全台十大綠色照顧農會，今年農糧署綠色照顧計畫正式推動，莿桐農會也成為雲林縣示範農會之一。