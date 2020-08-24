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影／爺奶穿上年輕裝走秀 年少情懷展現不老心

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
曾是擇日老師的高滿生（右）今天穿西裝、拿羅盤，與太太余桂美（左）甜蜜放閃。記者陳苡葳／攝影
曾是擇日老師的高滿生（右）今天穿西裝、拿羅盤，與太太余桂美（左）甜蜜放閃。記者陳苡葳／攝影

「舊情綿綿，暝日恰想也是你」，雲林縣莿桐鄉農會今天充滿懷舊氣氛，30位阿嬤穿上年輕時的工作服輪番走秀，有人還牽著老伴、女兒、孫子登台，回味往昔年少情懷。莿桐鄉農會總幹事張鈺萱說，農會不僅是農友的好伙伴，更是實踐銀髮族「綠色照顧」的好厝邊，陪伴爺奶樂齡生活，首波學習成果藉由這場走秀，展現他們的「不老心」。

香蕉葉妝點的走秀現場，有曾是大廚的廚師裝，也有披著蓑衣的蒜頭裝，從台東嫁來莿桐的蔡秀琴，換上許久未穿的原住民服裝壓軸登場。爺奶創意主題裝扮，為自己人生喝采，也為明天的七夕情人節，留下難忘回憶。

「我超喜歡撿回收，做環保很有意義，也可做成漂亮生活裝飾！」72歲林如嬋說話中氣十足，開心與大家分享她的手作成果；曾是擇日老師的高滿生，今天穿西裝、拿羅盤，與太太余桂美甜蜜走秀，「我們平常就很愛放閃，今天也不例外！」以前是廚工的余廖花，睽違40年穿上廚師服，開心的表情展露無遺。

準備迎接結婚60周年的鑽石夫妻黄文彦、林合，大方在全場人面前親吻曬恩愛，將活動氣氛炒到最高潮，也讓所有銀髮學員感染「每天都是情人節」的甜蜜。

張鈺萱表示，面對農友老年化趨勢，3年前農會思考將家政班導入長照概念，讓學員從婦女擴展至銀髮族，推展成效受到農糧署肯定，去年獲選為全台十大綠色照顧農會，今年農糧署綠色照顧計畫正式推動，莿桐農會也成為雲林縣示範農會之一。

張鈺萱說，今天走秀會場的香蕉葉布置，及阿嬤們手中的香蕉葉戒指，牆面上的稻編青蛙、武士刀和蝴蝶等為「綠療癒」的一環；大家在每周的活動中彼此照應，為「綠照顧」的精神互動；另外「綠飲食」是選用在地盛產食蔬料理上桌，讓爺奶學員吃健康；綠色照顧對象為銀髮族，目前每周一、四、五上午在農會開課，欲參加的爺奶可洽詢莿桐農會。

鑽石婚夫妻檔黄文彦（右）、林合（左）大方在全場人面前親吻曬恩愛，讓所有人感染「每天都是情人節」的甜蜜。記者陳苡葳／攝影
鑽石婚夫妻檔黄文彦（右）、林合（左）大方在全場人面前親吻曬恩愛，讓所有人感染「每天都是情人節」的甜蜜。記者陳苡葳／攝影
喜歡撿回收做環保的林如嬋，也常把物品做成漂亮的生活裝飾，這些作品今天更成為她的服裝素材。記者陳苡葳／攝影
喜歡撿回收做環保的林如嬋，也常把物品做成漂亮的生活裝飾，這些作品今天更成為她的服裝素材。記者陳苡葳／攝影
從台東嫁來莿桐的蔡秀琴，換上許久未穿的原住民服裝壓軸登場。記者陳苡葳／攝影
從台東嫁來莿桐的蔡秀琴，換上許久未穿的原住民服裝壓軸登場。記者陳苡葳／攝影
莿桐鄉農會綠色照顧的樂齡學員今天打扮時髦走秀，活出自己的「不老生活」。記者陳苡葳／攝影
莿桐鄉農會綠色照顧的樂齡學員今天打扮時髦走秀，活出自己的「不老生活」。記者陳苡葳／攝影

銀髮族 香蕉 阿嬤

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