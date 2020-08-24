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室內未戴口罩挨罰3000元 黃偉哲隨後超商繳款

中央社 / 台南24日電

台南市長黃偉哲昨天出席資深志工表揚活動時，遭質疑上台頒獎時未戴口罩，市府衛生局今天中午開罰新台幣3000元，黃偉哲隨後在超商繳交罰款。

台南市政府衛生局人員今天下午證實，衛生局中午對黃偉哲開出3000元罰單，黃偉哲也隨後在超商完成繳款，這是台南市17日起違反室內戴口罩規定的第一張罰單。黃偉哲接受媒體採訪時也說，這可能是規定實施後全國第一張罰單。

不過，已有人質疑昨天活動不只黃偉哲1人未戴口罩，還有很多人違反規定，為何只開罰黃偉哲；衛生局人員表示，目前衛生局只收到主辦單位教育局提供黃偉哲的事證，衛生局只負責開罰，若要開罰他人，必須有人提供新事證。

黃偉哲昨天出席在東區崇學國小舉辦的資深志工表揚典禮暨「幸福祖孫情．快樂向前行」活動，這場活動是由市府教育局主辦，台下民眾質疑黃偉哲上台頒獎時未戴口罩，因有影像為證，市府相關單位立刻調查開罰。

台南市17日起須戴口罩的8類場所，包括醫療院所、長照機構、社會福利、托育機構等醫療照護機構；大眾運輸站與車廂等大眾運輸空間；觀光工廠、百貨公司、量販店等賣場市集；圖書館、補習班、K書中心等教育學習場所；藝文活動室內場所等展演競賽場所；宗教遶境活動等宗教場所；八大行業、電影院等娛樂場所；團體旅遊活動、占用道路活動等大型活動。

衛生局 黃偉哲 口罩

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