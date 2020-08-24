台南溪北人口外流3萬5千人 市府：絕無漠視溪北

台南市發展長期南北失衡，溪北地區（曾文溪以北）縣市合併迄今近10年，人口減少近3萬5千人，台南市議員蔡育輝上午為鄉親請命，他指出，過去5年來，市府歲計賸餘達155億餘元，希望能多多建設溪北，遏止溪北邊緣化速度。

台南市政府中午表示，台南發展集中在溪南有其結構性因素，但市府相當重視溪北地區發展；如今年6月為爭取中央大南方計畫，提出「全糖聚落‧溪北共好」計畫，走訪岸內糖廠影視基地、鹽水歷史街區、鹽水車站等，向中央爭取34億補助。

另外，國家圖書館南部分館、自來水公司訓練園區確定落腳新營，今年又向中央爭取前瞻計劃，獲營建署補助3億6585萬元辦理溪北「新營區金華路及長榮路道路優質化工程」，還有施工中的麻豆工業區市地重劃工程等，其他相關建設在溪北更是不勝枚舉，絕非漠視溪北建設，會落實均衡區域發展。

蔡育輝指出，市府建設「重南輕北」，府城有新建的美術館、號稱世界最令人期待七大公園之一的「河樂廣場」、棒球村等等，溪北地區建設在？過去5年來，市府歲計賸餘達155億餘元，為什麼不多多發展溪北，讓年輕人能找到好的工作及生活。

蔡育輝指出，溪北「歹賺吃」是人口不斷外流的重要因素，每次看到戶政單位人口數統計，就讓他對溪北未來感到憂心。縣市合併時，台南市總人口187萬3794人，今年7月底為187萬7294人，總數增加3500人，但溪北17區卻銳減3萬4480人，這些人為什麼不見了？