快訊

三大族群限定 60萬份600元紙本藝fun券31日起登記抽籤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南溪北人口外流3萬5千人 市府：絕無漠視溪北

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南溪北地區人口外流嚴重，首善之區新營區也不敵人口持續外流。記者謝進盛／攝影
台南溪北地區人口外流嚴重，首善之區新營區也不敵人口持續外流。記者謝進盛／攝影

台南市發展長期南北失衡，溪北地區（曾文溪以北）縣市合併迄今近10年，人口減少近3萬5千人，台南市議員蔡育輝上午為鄉親請命，他指出，過去5年來，市府歲計賸餘達155億餘元，希望能多多建設溪北，遏止溪北邊緣化速度。

台南市政府中午表示，台南發展集中在溪南有其結構性因素，但市府相當重視溪北地區發展；如今年6月為爭取中央大南方計畫，提出「全糖聚落‧溪北共好」計畫，走訪岸內糖廠影視基地、鹽水歷史街區、鹽水車站等，向中央爭取34億補助。

另外，國家圖書館南部分館、自來水公司訓練園區確定落腳新營，今年又向中央爭取前瞻計劃，獲營建署補助3億6585萬元辦理溪北「新營區金華路及長榮路道路優質化工程」，還有施工中的麻豆工業區市地重劃工程等，其他相關建設在溪北更是不勝枚舉，絕非漠視溪北建設，會落實均衡區域發展。

蔡育輝指出，市府建設「重南輕北」，府城有新建的美術館、號稱世界最令人期待七大公園之一的「河樂廣場」、棒球村等等，溪北地區建設在？過去5年來，市府歲計賸餘達155億餘元，為什麼不多多發展溪北，讓年輕人能找到好的工作及生活。

蔡育輝指出，溪北「歹賺吃」是人口不斷外流的重要因素，每次看到戶政單位人口數統計，就讓他對溪北未來感到憂心。縣市合併時，台南市總人口187萬3794人，今年7月底為187萬7294人，總數增加3500人，但溪北17區卻銳減3萬4480人，這些人為什麼不見了？

蔡育輝表示，溪北僅有新營工業區、柳營科技園區，大企業數量有限，年輕人缺少高薪、有發展性工作機會，只得往都會區去討生活。人口少，地方經濟就難以活絡，惡性循環結果，溪北更加沒落。好不容易爭取的國家圖書館南部分館都「動土」2年多了，何時可以蓋？已讓人不敢有太大期待。

台南溪北地區人口外流嚴重，市議員蔡育輝呼籲市府要多多建設溪北。記者謝進盛／攝影
台南溪北地區人口外流嚴重，市議員蔡育輝呼籲市府要多多建設溪北。記者謝進盛／攝影

圖書館 縣市合併

延伸閱讀

假三倍券爭議／藍轟綠一黨獨大 綠回批「不思反省」

被蘇貞昌回「送法辦剛好而已」 藍台南議員戴口罩抗議

十年一次人口及住宅大普查 台南動員1316人次3周完成

影／監督三倍券成被告 南市議員：也要告蘇貞昌恐嚇

相關新聞

影／爺奶穿上年輕裝走秀 年少情懷展現不老心

「舊情綿綿，暝日恰想也是你」，雲林縣莿桐鄉農會今天充滿懷舊氣氛，30位阿嬤穿上年輕時的工作服輪番走秀，有人還牽著老伴、女...

黃偉哲未戴口罩挨罰 南市府：不再舉證罰同場他人

台南市長黃偉哲昨天出席志工表揚時未戴口罩遭罰3000元，市府教育局長鄭新輝今天說，室內未戴口罩經勸導不聽才開罰，黃偉哲自...

台南溪北人口外流3萬5千人 市府：絕無漠視溪北

台南市發展長期南北失衡，溪北地區（曾文溪以北）縣市合併迄今近10年，人口減少近3萬5千人，台南市議員蔡育輝上午為鄉親請命...

稽查全市1213家中藥販賣業 台中市衛生局：未查獲不法

台中市衛生局因為盛唐及九褔中醫診所違法用藥案，連日來特別針對全市1213家中藥販賣業進行稽查，上午宣布未查獲有不法使用禁...

救援小英雄波力童樂會 9/5席捲雲林助弱勢

「波力波力波力，一直勇往直前，聽見大家的呼喚，立刻出發去救援，他們是救援小英雄！」正心幼兒園小朋友今天唱著耳熟能詳的唱跳...

斗南田頭拍微電影 重現農庄連環陣

雲林縣首部講述斗南鎮田頭社區「勤習堂連環陣」的歷史微電影，昨天在當地「吳興衍派」三合院開拍，故事介紹日據時期兩庄頭先民搶...

嘉邑行善團造橋逾600座 徐國勇：另種形式監督政府

嘉邑行善團昨天辦理事長交接典禮，新任理事長徐文志為民進黨立委王美惠辦公室主任，內政部長徐國勇參與典禮時說，行善團造橋60...

選戰布局？ 柯文哲與嘉市議員餐敘

台灣民眾黨主席柯文哲昨走訪嘉義縣市，並與嘉義市議長莊豐安、副議長蘇澤峰等人餐敘，被外界視為提前布局2022年選戰。柯說，...

南科富人區西拉雅大道停車場 下月底起收費

被外界稱為「南科富人區」的台南科學園區特定區（LM區），近年人口增加快速，停車不足問題嚴重，部分公有停車場還遭人長期占用...

搭61西濱快線 台灣好行「幸福巴士」七夕戀戀出航

七夕情人節將到，雲嘉南濱海國家風景區管理處今辦理聯誼交友，將西濱快線打造成「幸福巴士」，安排情侶放閃熱點「七股鹽山」等景...

踏屋尋古穿和服 在台西也能遊日本

出身雲林縣台西鄉的知名服裝設計師林國基，去年首度返鄉在海口故事屋展出收藏的上千個芭比娃娃，今年他再度策辦「尋古日本風情」...

國際扶輪社嘉義縣辦腎臟病篩檢 盼及早檢驗早點治療

國際扶輪3521地區台北市仰德扶輪社今天至嘉義縣番路鄉日安社區活動中心舉辦「吼你腎利-腎臟病防治宣導服務計畫」，以免費抽...

熱門新聞

MOOVO電動單車來了！ 新北淡水下午5點上線

承億文旅插旗日月潭 無畏疫情逆勢標下景聖樓

陳福海選在八二三成立協會 外界懷疑為縣長選舉布局

新冠肺炎防疫意外收穫 新北登革熱、屈公病疫情止步

為亞洲步道大會暖身 林佳龍連2天走訪淡蘭古道

獨／新北推Moovo 公司創辦人是王金平女婿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。