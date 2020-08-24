嘉義市10大事故路口這路段有5處 9月路口安全大執法
警政署為宣示維護路口安全，9月1日規畫為期1個月路口安全大執法，執法重點包括汽機車不停讓行人、闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道、未依標誌、標線、號誌指示穿越道路，嘉義市警局交通隊今天公布市區十大事故路口，其中忠孝路段就有5處，提醒民眾勿違規，和自己荷包過不去。
嘉義市警局交通隊隊長簡政哲表示，內部統計資料顯示，嘉義市去年至今交通事故最多3大路口，忠孝、新生路口最多，已發生19起車禍、22人受傷，其次是忠孝、保建街口16起、22人受傷，垂楊、新民路口16起10人受傷。
簡政哲指出，嘉義市10大車禍路口中，忠孝路段就有5處路口，除上述2路口，還有忠孝、世賢地下道路口，忠孝與台林街口、忠孝與中山路口，提醒用路人遵守「路權」行經各路口應「慢看停」，慢：減慢速度，看：看左有有無人車，停：行人穿越線上行人先行；行車應小心駕駛，行人也應遵守相關規定。
警政署日前已發函各縣市警察局，下月1日起路口安全大執法工作，加強取締汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道，及行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等。
根據現行規定，若汽機車若不停等禮讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行，可罰1200元以上3600元以下；汽機車闖紅燈可罰1800元以上5400元以下；紅燈右轉罰600元以上1800元以下；上述狀況若不禮讓視障人士或導盲犬，處罰將加倍，另行人沒走行穿線則可罰300元。
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