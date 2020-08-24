新港164線又發生車禍 議員建議先改善植栽問題
嘉義縣議員陳文忠今天上午於嘉義縣議會第19屆第10次臨時會提及，新港鄉民雄鄉交界的縣道164線自建設以來大小車禍不斷，昨晚又發生一起機車與貨車擦撞車禍，期望建設處於路段改善之前，先將快慢車道中間分隔島的植栽剷除或降低高度，減少車禍案件發生。
縣長翁章梁表示，7月27日此路段發生死亡車禍後，第一時間請建設處長郭良江等人到現場進行會勘，前建設處長林聰利到公路總局任副局長前，也向他表示嘉義縣只剩164線還是舊有路型，一定要改善，會再請建設處邀陳文忠一起到場會勘，共同討論如何處理，並將於這1、2周重新提報。
陳文忠表示，上月才發生一起死亡車禍，昨晚那件車禍造成機車男騎士右腳90度開放性骨折，疑似遭貨車輾壓，傷勢非常嚴重，雖然公路總局目前已答應164線的改善經費，如建設處改善計畫案能盡速送到公路總局，就來得及今年度預算，但在還沒發包改善前，希望縣府先做初步處理，排除行車視線障礙。
陳文忠說，164線過去為示範道路，將快慢車道以分隔島隔開，分隔島上種樹避免車輛行駛間受對向車道開遠光燈影響，但此路段兩旁有不少產業道路，分隔島上的樹嚴重影響行車視線，造成此路段車禍不斷，平均每年都有重大死亡車禍，現在大家駕駛素質提高，分隔島的樹已沒有作用。
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