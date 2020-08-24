稽查全市1213家中藥販賣業 台中市衛生局：未查獲不法

台中市衛生局因為盛唐及九褔中醫診所違法用藥案，連日來特別針對全市1213家中藥販賣業進行稽查，上午宣布未查獲有不法使用禁藥情況。

衛生局同時也指出，截至昨天，因鉛中毒案前往醫院檢查人數達355人，血中鉛含量超標人數29人；中藥檢體1件累計333件。 衛生局會持續配合檢調取得就醫患者名單，主動通知患者接受檢查，並加強稽查中醫診所、中藥販賣業者或藥商，抽驗是否違法販賣使用硃砂及鉛丹，若查獲有供應調劑或陳列販售硃砂等情事，一律移送法辦。