救援小英雄波力童樂會 9/5席捲雲林助弱勢

「波力波力波力，一直勇往直前，聽見大家的呼喚，立刻出發去救援，他們是救援小英雄！」正心幼兒園小朋友今天唱著耳熟能詳的唱跳兒歌，為9月5日將於斗六國中舉辦的「波力救援小英雄童樂會」揭開序幕，在地企業單位旭邦集團及莊氏宗親會挹注10萬元，力邀家長帶小朋友一同玩樂，支持弱勢植物人家庭。

今年度受到新冠肺炎疫情影響，社福團體募款遇上前所未有的窘境，旭邦集團和莊氏宗親會率先發起捐款行動，促成這場公益活動。創世基金會斗六分院表示，響應公益不分年齡，今年已接近尾聲，盼以歡樂的同樂會，邀請大小朋友共同幫助植物人安養。

創世斗六院長張曉蓉說，知名卡通人物「救援小英雄波力（POLI）」是救援小隊裡的藍色警車，個性勇敢具正義感，廣受孩童喜愛，主要角色波力和安寶9月5日將會親自現身活動會場，與大家互動，希望延續卡通裡的正義善良精神，鼓勵孩子在真實世界中，也能關懷社會弱勢。

除此之外，桃園知名的千義陀螺團也將帶來各種陀螺特技表演，包括重量25公斤、直徑55公分的超級大陀螺秀，結合科技LED的夢幻陀螺表演。團長彭順旺表示，陀螺是大朋友的童玩，更是容易引起小朋友好奇的玩具，活動現場將義賣50份安全木陀螺，供有興趣把玩的民眾購買，義賣所得全數捐予創世基金會。