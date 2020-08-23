搭61西濱快線 台灣好行「幸福巴士」七夕戀戀出航

七夕情人節將到，雲嘉南濱海國家風景區管理處今辦理聯誼交友，將西濱快線打造成「幸福巴士」，安排情侶放閃熱點「七股鹽山」等景點，營造浪漫。

這次活動有全台各地12對男女報名，管理處特地挑選西濱快線沿線熱門站點，包含情侶放閃熱點「七股鹽山」、網紅美拍新勝地「七股遊客中心」、北門婚紗美地「水晶教堂」及擁有超美黃金夕陽的「井仔腳鹽田」。

活動由現場隊輔提出關卡考題，交由參與者互動闖關，還有參加者特別精心在服裝或帽子別上「請多多認識我」趣味貼紙，為自己拉抬票數及人氣，意外成為焦點。

雲嘉南風管處也特別準備「61西濱快線」的旅遊套票「鹽城漫步一日遊」贈送給闖關遊戲積分前10名參加者，另加碼贈送「鹽鄉輕旅二日行」套票以及愛情鎖給現場配對成功的未婚青年們，總有5對男女配對成功，配對率近5成。

來自新竹張先生表示，感謝雲嘉南管理處辦理這活動，既能結交新朋友拓展生活圈，又能體驗雲嘉南風光之美。

雲嘉南風管處長徐振能表示，「台灣好行-61西濱快線」串聯嘉義及台南濱海地區共13個特色景點旅遊接駁服務，公路總局推出暑期優惠「半價安心遊」方案，至9月30日止，旅客民眾使用電子票證搭乘「台灣好行」擁有半價優惠措施；西濱快線目前也有販售超值1日、2日交通券及景點、旅宿套票，希望大家利用防疫解封時期，為暑期安排便利、低碳、省錢及安全的台灣好行旅遊活動。

相關資訊如下：

台灣好行西濱快線：https://www.taiwantrip.com.tw/line/94?x=3&y=3