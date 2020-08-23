踏屋尋古穿和服 在台西也能遊日本

出身雲林縣台西鄉的知名服裝設計師林國基，去年首度返鄉在海口故事屋展出收藏的上千個芭比娃娃，今年他再度策辦「尋古日本風情」特展，將他數十年珍藏的精緻日式娃娃、古玩、文物及和服等帶回沿海小鎮展示，故事屋也提供免費日式和服讓民眾試穿、拍照，「彷彿置身日本！」

去年6月開幕的海口故事屋是一棟日式建築，原為台西海口庄長宿舍，1937年興建至今已有83年歷史，14年前登錄為雲林縣歷史建築，後經縣府文化觀光處整修後，以展館面貌重新開放。當時首展即由林國基操刀策畫世界芭比娃娃展，吸引不少大小朋友到此觀展，滿足少女心。

相當關心故鄉的林國基，認為在日式建築中舉辦日本文化展最適合不過，因此精選他所收藏的日本昭和時期文物展出，如鐵器、古扇、桌椅、女兒節人型娃娃、屏風及酒器等，搭配免費日式和服體驗，讓今年出不了國的大家，到此一解出外旅遊的慾望。