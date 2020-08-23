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國際扶輪社嘉義縣辦腎臟病篩檢 盼及早檢驗早點治療

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
仰德扶輪社理事洪士傑（右四）、台北市華中扶輪社副社長林裕峯（左三）、嘉義縣長翁章梁（左五）等人合影。圖／嘉義縣政府提供
仰德扶輪社理事洪士傑（右四）、台北市華中扶輪社副社長林裕峯（左三）、嘉義縣長翁章梁（左五）等人合影。圖／嘉義縣政府提供

國際扶輪3521地區台北市仰德扶輪社今天至嘉義縣番路鄉日安社區活動中心舉辦「吼你腎利-腎臟病防治宣導服務計畫」，以免費抽血驗尿、衛教講座宣導，協助偏鄉年長者進行腎臟篩檢，及早發現、及早治療，吸引近180位年長者參與。

仰德扶輪社長洪士傑表示，他們成立腎臟病防治推廣委員會後，與財團法人腎臟病防治基金會共同進行腎臟病防治篩檢，並向民眾宣導防治腎臟病方面應注意什麼，藉由抽血、驗尿，讓腎臟功能得到最完整篩檢，檢測結果出爐後，會由專業人員協助有需求的民眾陸續追蹤，降低台灣腎臟病洗腎比例。

嘉義縣長翁章梁表示，大家知道洗腎是一件痛苦的事，不僅造成身體上的病痛，更需長期前往醫院回診，唯有定期健康檢查，才能及早檢測出腎功能狀況，以便盡早治療，感謝扶輪社用心照顧腎臟病人，提供偏鄉醫療服務，到番路鄉為民眾做腎臟病檢測。

衛生福利部雙和醫院學術副院長兼台北市華中扶輪社副社長林裕峯表示，腎臟病為台灣國病，健保署公布最新資料顯示，2019年健保費用支出最多的單一疾病為慢性腎臟病，每年耗用約533億元，台灣目前有約9.2萬病人接受血液透析或腹膜透析，2百萬人有慢性腎臟病。

林裕峯表示，慢性腎臟病早中期無明顯症狀，但年長者普遍沒有定期健康檢查的習慣，通常驗出來有腎臟病問題時，都為時已晚，藉由定期篩檢，及早發現、治療，在檢查出腎臟病後，定期配合醫療人員治療，便能降低需洗腎的情形。

「吼你腎利-腎臟病防治宣導服務計畫」藉由免費抽血、尿液篩檢，協助年長者進行腎臟疾病篩檢。圖／嘉義縣政府提供
「吼你腎利-腎臟病防治宣導服務計畫」藉由免費抽血、尿液篩檢，協助年長者進行腎臟疾病篩檢。圖／嘉義縣政府提供
國際扶輪台北市仰德扶輪社今天至嘉義縣番路鄉日安社區活動中心舉辦「吼你腎利-腎臟病防治宣導服務計畫」。記者陳玫伶／攝影
國際扶輪台北市仰德扶輪社今天至嘉義縣番路鄉日安社區活動中心舉辦「吼你腎利-腎臟病防治宣導服務計畫」。記者陳玫伶／攝影

腎臟病 洗腎 健康檢查

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