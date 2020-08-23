捐法會170多桌物質 噶瑪噶居蔣揚慈善基金會助弱勢

財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會今天下午辦理普渡法會，捐贈170多桌物資給台南市3處愛心實物銀行，用實際行動支持南市政府社會局協助轄內弱勢家戶，市長黃偉哲到場頒發感謝狀。

這次捐出物質包括罐頭、食品、麵、乾糧及白米等民生必需物資，黃偉哲下午由社會局長陳榮枝陪同，親自於左鎮區法會現場頒贈感謝狀，感謝財團法人台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會開山上師洛本天津仁波切及董事長譚守馨付出。

社會局表示，蔣揚社會福利慈善事業基金會，長年熱心公益、關懷弱勢，堅持「關懷弱勢不能等待」、利他布施及濟貧扶弱的精神，以實際行動關懷照顧弱勢族群。這次為落實物資捐贈，先了解社會局在地各實物銀行最需要物資及媒合需求，優先納入法㑹物資品項採購，希望將佛祖慈悲佈施傳達予需要的家庭。