「越來越溫情」新住民揪移工煮美食 免費宴請捐血勇士

「越來越溫情！」雲林縣越南同鄉權益協進會的新住民和移工，今天展現團結力，製作數百份東南亞美食到斗六人文公園擺攤，邀民眾捐血品嘗，過程中雖一度下雨，仍澆不熄大家的熱情，活動於上午9點開跑，至今獲上百人響應，展現「一滴血，一分情」的愛心。

越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌說，今年受到新冠肺炎疫情影響，血庫告急，募血也相當困難，因此越南同鄉集思廣益，號召20家越南美食店家提供食物，由熱愛唱歌、跳舞的新住民或移工帶來越南歌舞表演，邀請熱血民眾加入捐血行列，目前為止已有近300人參與公益。

長期關注新住民及移工的立法委員劉建國，近午也到活動現場關心，劉建國表示，「外籍朋友的向心力超乎想像，不但彼此合作促成活動，也拉近和台灣鄉親的善緣，大家一起做公益的感覺真好！」

越南知名的特色美食有生菜春捲、米粉湯、肉粽、河粉及蝦餅等，陳觀嬌表示，參與捐血的民眾「有吃又有拿！」除可盡情享用免費供應的美食，另有白米、環保杯等禮物，「救人一命，勝過七級浮屠」。

雲林捐血站表示，嚴重溶血性貧血、骨髓增生異常所致貧血、急性大量失血、燒傷病人、嚴重出血、接受化療病人、主動脈剝離病人等是需要輸血的對象，目前血庫AB血型最缺。