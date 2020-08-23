快訊

指揮中心與專家皆認為有需要測抗體 難在解讀和時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「越來越溫情」新住民揪移工煮美食 免費宴請捐血勇士

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣越南同鄉權益協進會號召新住民及移工，製作數百份越南美食，今天在斗六人文公園舉辦公益捐血。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣越南同鄉權益協進會號召新住民及移工，製作數百份越南美食，今天在斗六人文公園舉辦公益捐血。記者陳苡葳／翻攝

「越來越溫情！」雲林縣越南同鄉權益協進會的新住民和移工，今天展現團結力，製作數百份東南亞美食到斗六人文公園擺攤，邀民眾捐血品嘗，過程中雖一度下雨，仍澆不熄大家的熱情，活動於上午9點開跑，至今獲上百人響應，展現「一滴血，一分情」的愛心。

越南同鄉權益協進會理事長陳觀嬌說，今年受到新冠肺炎疫情影響，血庫告急，募血也相當困難，因此越南同鄉集思廣益，號召20家越南美食店家提供食物，由熱愛唱歌、跳舞的新住民或移工帶來越南歌舞表演，邀請熱血民眾加入捐血行列，目前為止已有近300人參與公益。

長期關注新住民及移工的立法委員劉建國，近午也到活動現場關心，劉建國表示，「外籍朋友的向心力超乎想像，不但彼此合作促成活動，也拉近和台灣鄉親的善緣，大家一起做公益的感覺真好！」

越南知名的特色美食有生菜春捲、米粉湯、肉粽、河粉及蝦餅等，陳觀嬌表示，參與捐血的民眾「有吃又有拿！」除可盡情享用免費供應的美食，另有白米、環保杯等禮物，「救人一命，勝過七級浮屠」。

雲林捐血站表示，嚴重溶血性貧血、骨髓增生異常所致貧血、急性大量失血、燒傷病人、嚴重出血、接受化療病人、主動脈剝離病人等是需要輸血的對象，目前血庫AB血型最缺。

捐血車假日除配合各社團至縣內巡迴駐點外，民眾也可利用平日上午8點至下午5點，前往位在斗六後火車站的雲林捐血站捐血，「捐血一袋，救人一命」。

雲林捐血站平日上午8點至下午5點開放民眾捐血。圖／雲林捐血站提供
雲林捐血站平日上午8點至下午5點開放民眾捐血。圖／雲林捐血站提供
立委劉建國（左2）前往關心，直呼「大家一起做公益的感覺真好！」記者陳苡葳／翻攝
立委劉建國（左2）前往關心，直呼「大家一起做公益的感覺真好！」記者陳苡葳／翻攝

延伸閱讀

雲林後憲兄弟熱血奔騰！一口氣連辦4場捐血解救血荒

雲林同鄉會捐車 助夜市慈愛會行善走透透

人人戴口罩難讀唇語溝通 聽障團體找立委陳情尋求協助

高雄市長選舉倒數 劉建國到雲林高鐵站為陳其邁拉票

相關新聞

「越來越溫情」新住民揪移工煮美食 免費宴請捐血勇士

「越來越溫情！」雲林縣越南同鄉權益協進會的新住民和移工，今天展現團結力，製作數百份東南亞美食到斗六人文公園擺攤，邀民眾捐...

台南文資處修復清代楹聯 呈現文物真實樣貌

台南市文化局收藏多組清代「楹聯」，因年因年代久遠，有劣化蟲蛀之情形，文化資產管理處特別委託國立台南藝術大學團隊，以1年半...

為善最樂！台南市油漆志工幫弱勢民眾粉刷房子

台南市李姓屋主獨自住在仁德區鐵皮屋頂平房，因屋頂破損嚴重漏水，他每月僅領有5千元生活津貼，難以自行修理房屋。台南市油漆工...

破60萬人次 山上花園水道博物館美景打卡正夯

台南山上花園水道博物館自開園以來，入園人數已突破60萬次，館方在暑假前，灑下各類草花種子正盛開，吸引不少遊客闔家來賞花遊...

斗南田頭社區武打片開拍 耆老領軍重溫歷史武陣

雲林縣首部講述斗南鎮田頭社區「勤習堂連環陣」歷史的微電影，今天在當地「吳興行派」三合院開拍，展開日治初期兩庄頭先民搶水械...

他從營造業轉行務農 種帝王芭樂立足市場還成農業顧問

原從事營造業的何連貴（59歲），曾受金融風暴衝擊，導致家業幾乎破產，自1998年轉行從農，將家中1.5公頃的農地用來種植...

嘉義城隍廟看工法精細百年神轎 柯文哲驚呼連連

台北市長柯文哲及立法委員蔡壁如今天上午抵達嘉義市東市場及嘉義城隍廟參拜，並享用知名王家牛肉湯，餐點剛上桌，柯文哲不怕燙一...

使用者付費！「南科富人區」停車場9月底收費

被外界稱為「南科富人區」的台南科學園區特定區（LM區），近年人口增加快速，停車問題嚴重，台南市政府交通局9月底起，將針對...

社團春秋／嘉女獅子會 獎助學金30年不斷

嘉義市嘉女獅子會近30年來從不間斷、發出共600多萬元獎助學金，幫助800多名弱勢學生，前會長陳月華說，任內時與獅友姐妹...

823水災2周年 抽水站才發包

今天823水災2周年，當時嘉義縣重災區東石鄉掌潭村遭洪澇肆虐8天，逾百戶200多災民撤離，災後縣府建抽水站、滯洪池，水利...

5年前…老師找失聯學生 5年後…學生為老師慶生

台南市退休老師李洪倫很特別，別人都是學生找老師開同學會，他卻找失聯數十年學生開同學會，畢業51年的學生昨天相聚也為李80...

嘉市教育超前部署 嘉大捐樹苗

嘉義市政府21日起連2天在台南市江南渡假村舉行109學年度國中小學校長會議，市長黃敏惠強調，教育將成為嘉義市重要品牌，也...

熱門新聞

颱風「巴威」來勢洶洶 今晚大稻埕煙火暫停

屏東恆春鎮長補選今投票 民進黨陳文弘自行宣布當選

大稻埕情人煙火延期 柯文哲：下周二宣布活動時間

91歲阿嬤學畫不到1年 首次參賽就獲獎

影／恆春鎮長補選 民進黨陳文弘以近千票勝選

不戴口罩趴趴走 8大場所務必戴罩宣示大於實質

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。