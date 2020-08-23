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台南文資處修復清代楹聯 呈現文物真實樣貌

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市文化局保存的「木聯」，經過文資處文物修護，將其原有的髒污清除，除了加固彩繪層之外，並加強加固其泥作地仗層，以穩定其狀況。輔以全色填補，完成此次的文物修護。圖／文資處提供
台南市文化局保存的「木聯」，經過文資處文物修護，將其原有的髒污清除，除了加固彩繪層之外，並加強加固其泥作地仗層，以穩定其狀況。輔以全色填補，完成此次的文物修護。圖／文資處提供

台南市文化局收藏多組清代「楹聯」，因年因年代久遠，有劣化蟲蛀之情形，文化資產管理處特別委託國立台南藝術大學團隊，以1年半的時間進行完整的修護作業。

文資處表示，「楹聯」是屬於對聯的一種，清領時期文人雅士多以題字、直接雕刻或書寫於紙、絹、布或木板上，並懸掛於古剎名寺或私人宅第之楹柱，用以歌頌事蹟、抒發心緒。

文資處與與文化部文化資產局保存中心合作，使用反射式傅立葉紅外線光譜(ATR-FTIR)儀器，進一步探究彩繪層的色粉組成，成為文物材料的重要分析資料。透過初步的科學檢測，如「攝影檢測」、「顯微切片檢測」與結構觀察等，以評估文物情形，分析研擬後續修護對策。

經過初步的檢測分析，團隊發現「唐景崧竹聯」的彩繪層經過多次處理，最原始應為紅底黑字，而非現今可見的紅底綠字；也發現「朱材哲書聯」在其黑色刻字下可見藍色彩繪層。初步判斷可能與現鄭成功文物館收藏的「卯橋別墅」匾（陰刻藍漆）為同一組的匾額楹聯，但仍須待進一步分析、研究。

文資處表示，現代的文物修護原則講究透過完整的文物科學檢測、工藝技法與歷史資料的調查，不進行臆測性修復，以進行最適切的維護措施，減緩劣化進程，呈現文物「真實性」樣貌。透過詳實記錄完整文物修護的過程及基礎資料，亦可作為後續同類型文物修復、受損處理與後續調查研究參考依據。目前仍在持續修復中。

台南市文化局收藏的「唐景崧竹聯」，因彩繪層遺失，造成基底材裸露。文資處修護以最小干預的方式處理裸露基底材，以及其上的部分地仗層，填補其彩繪層缺失，並全色完成。圖／文資處提供
台南市文化局收藏的「唐景崧竹聯」，因彩繪層遺失，造成基底材裸露。文資處修護以最小干預的方式處理裸露基底材，以及其上的部分地仗層，填補其彩繪層缺失，並全色完成。圖／文資處提供
台南市文化局收藏的「朱材哲書聯」，經過清潔加固後，團隊利用巴沙木、玻璃微泡填補缺失部分，並針對水痕情形進行修護修補全色。圖／文資處提供
台南市文化局收藏的「朱材哲書聯」，經過清潔加固後，團隊利用巴沙木、玻璃微泡填補缺失部分，並針對水痕情形進行修護修補全色。圖／文資處提供

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