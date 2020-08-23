斗南田頭社區武打片開拍 耆老領軍重溫歷史武陣

雲林縣首部講述斗南鎮田頭社區「勤習堂連環陣」歷史的微電影，今天在當地「吳興行派」三合院開拍，展開日治初期兩庄頭先民搶水械鬥歷史。該片由出身斗南的子弟林惇誠導演，及自幼習武的耆老楊勢誠，領軍演員群回朔傳統武術的時空背景，並由台灣洪家班吳俊希擔任主演及武術指導，跨世代延續當地武陣，未來計畫於影視串流平台上映。

該片背景設定在日治初期，以庄頭械鬥展開一連串故事，演員穿上古裝，在古宅練武陣，呈現日治初期村莊熱鬧景象。林惇誠表示，「傳承連環陣」是田頭勤習堂武館的一種，結合古代武術和藝術。據耆老口述，自清代以來，先民為強身抵侮、保家衛民，因此產生武陣組織，農閒時也是強身健體的運動，更為當地各寺廟神明聖誕的重要活動之一。

現代人對於「陣頭」的印象較為負面，但其實早年陣頭象徵著村民的團結，為守護庄頭集結而成的防衛力量，林惇誠盼讓歷史回歸初衷，用武打短片呈現勤習堂連環陣，翻轉外界看待傳統陣頭文化的眼光。

今年71歲的耆老楊勢誠說，連環陣在當地幾乎已經失傳，後代子孫沒有人習武傳承，擁有這般武藝的人也逐漸凋零，近年社區極力推廣連環陣文化，內心很欣慰電影團隊也看見大家的用心，致力復刻當年情景，記錄先人打拼歷史。

楊勢誠表示，連環陣式以16人、24人或32人最普遍，每人各持一種兵器，包括盾牌、鐵叉、大刀、鈎鐮、鐽刀、戢、齊眉棍、雙刀、鐵尺、雙眼等。其中齊眉棍入門容易，招式活潑，不受多人陣式限制，可單練或是團練，是社區長輩最常推薦初學者的學習兵器。

片中飾演師母角色的社區媽媽黃月娥，先前曾參與過兩部戲劇演出，在演員群中雖是「老經驗」，但此片是田頭社區的代表作，且有大量動作戲，興奮之餘仍難掩緊張，希望將每個戲分詮釋到位，呈現最寫實的畫面。