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他從營造業轉行務農 種帝王芭樂立足市場還成農業顧問

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
何連貴歷時4年，用從3.3分地帝王芭樂，成功在市場立足。記者陳弘逸／翻攝
何連貴歷時4年，用從3.3分地帝王芭樂，成功在市場立足。記者陳弘逸／翻攝

原從事營造業的何連貴（59歲），曾受金融風暴衝擊，導致家業幾乎破產，自1998年轉行從農，將家中1.5公頃的農地用來種植芒果及百香果、無花果，在2016年轉種帝王芭樂，憑著經驗及肥培管理，利用產期調節，不僅芭樂口味香甜，價格更是平穩。

何連貴返家務農初期，為了學習農業知識及技能，先到各試驗單位上課及研習，他的認真程度，幾乎全台每個改良場都去過。

在「有機栽種」還不盛行時，何連貴就曾接觸有機栽種，但當時因沒有固定市場，才改種百香果、無花果，以及芒果，但仍苦無沒有穩定通路。

直到2016年何連貴在朋友的建議下，改種一年四季都可收成的芭樂，為了能從種類眾多的芭樂市場殺出重圍，他選擇種植技術較難的帝王芭樂。

何連貴從3.3分地種起，並且獨自購苗，利用他多年務農經驗進行馴化，他為了防止病蟲害，自製防治資材，補充液肥及草生栽培，讓植株獲取充足養分，才成功將難以種植的品種，培育成枝葉茂盛青翠，且碩大肥美的芭樂。

由於芭樂一年四季都有生產，但夏季往往產量過大，因此，控制產期及產量相當重要。何連貴則觀察，當芭樂所需的資材缺貨時，即代表生產需要減量，以免造成價格滑落。

每天清晨5點就起床務農的何連貴表示，採芭樂要看「時辰」，天未亮時較容易分辨果皮顏色，並判斷是否成熟，但出太陽後，果皮就會呈現綠色，反而較難辨識芭樂的成熟度。

此外，何連貴還被農業公司聘到馬來西亞當農業顧問，並將種植技術傳授給種植帝王芭樂的同業，目前他所種植的帝王芭樂，已經申請產銷履歷，並成為集貨場保證價格收購的對象。

何連貴歷時4年，用從3.3分地帝王芭樂，成功在市場立足。記者陳弘逸／翻攝
何連貴歷時4年，用從3.3分地帝王芭樂，成功在市場立足。記者陳弘逸／翻攝

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