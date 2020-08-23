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嘉義城隍廟看工法精細百年神轎 柯文哲驚呼連連

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
台北市長柯文哲（左）今天前往嘉義市城隍廟，總幹事葛永樂（右）介紹廟中的城隍爺神轎。記者陳玫伶／攝影
台北市長柯文哲（左）今天前往嘉義市城隍廟，總幹事葛永樂（右）介紹廟中的城隍爺神轎。記者陳玫伶／攝影

台北市長柯文哲及立法委員蔡壁如今天上午抵達嘉義市東市場及嘉義城隍廟參拜，並享用知名王家牛肉湯，餐點剛上桌，柯文哲不怕燙一口接一口，還有專業「柯粉」帶民眾黨旗、帽子給柯文哲簽名，表示如果他選總統一定支持。

柯文哲稱讚東市場整理的很乾淨，用檜木搭建的屋頂如要整修不容易，嘉義市東市場自治會長許永紋回應，東市場的整修計畫已通過，現在等就預算下來，整修時間最少要半年以上，因裡面屋頂、地面都需要改建，會先將豬肉攤移到空的攤位，讓他們做生意。

許永紋表示，嘉義東市場從日治時代至今已有103年歷史，其中豬肉攤的屋頂以檜木搭建，目前已被列為歷史建築，許多攤販老闆都傳承三代以上，但也有些攤販後繼無人空缺下來。

嘉義市城隍廟總幹事葛永樂表示，嘉義市城隍廟已有324年歷史，柯文哲今天第一次到城隍廟參拜，特別帶他到二樓觀看1924年完成的城隍爺神轎，柯文哲繞著神轎看了很久，不斷驚呼。

葛永樂表示，這頂神轎曾在前總統李登輝1996年就職典禮時，由轎班人員抬著從嘉義走到台北總統府前，再以枕木慢慢搬運上台階，轎子的4邊柱有9個層次，每面圖樣都有不同的故事，工法非常精細，完全沒用到一根釘子，雖故宮曾希望跟城隍廟借展，但廟方認為是難得的珍寶而婉拒，期望未來可申請為國寶。

台北市長柯文哲（左）今天前往嘉義市東市場，在前總統馬英九的簽名旁也簽下自己的名字。記者陳玫伶／攝影
台北市長柯文哲（左）今天前往嘉義市東市場，在前總統馬英九的簽名旁也簽下自己的名字。記者陳玫伶／攝影
台北市長柯文哲（右二）今天前往參觀嘉義市東市場，大口吃著知名的牛肉湯。記者陳玫伶／攝影
台北市長柯文哲（右二）今天前往參觀嘉義市東市場，大口吃著知名的牛肉湯。記者陳玫伶／攝影
台北市長柯文哲（左二）今天前往嘉義市東市場，有柯粉熱情拿著台灣民眾黨的旗幟給柯文哲簽名。記者陳玫伶／攝影
台北市長柯文哲（左二）今天前往嘉義市東市場，有柯粉熱情拿著台灣民眾黨的旗幟給柯文哲簽名。記者陳玫伶／攝影
台北市長柯文哲（右二）、立法委員蔡壁如（右一）今天前往嘉義市城隍廟參拜。記者陳玫伶／攝影
台北市長柯文哲（右二）、立法委員蔡壁如（右一）今天前往嘉義市城隍廟參拜。記者陳玫伶／攝影
台北市長柯文哲（前排中）、立法委員蔡壁如（前排左一）今天前往嘉義市城隍廟參拜。記者陳玫伶／攝影
台北市長柯文哲（前排中）、立法委員蔡壁如（前排左一）今天前往嘉義市城隍廟參拜。記者陳玫伶／攝影

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