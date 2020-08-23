嘉義城隍廟看工法精細百年神轎 柯文哲驚呼連連

台北市長柯文哲及立法委員蔡壁如今天上午抵達嘉義市東市場及嘉義城隍廟參拜，並享用知名王家牛肉湯，餐點剛上桌，柯文哲不怕燙一口接一口，還有專業「柯粉」帶民眾黨旗、帽子給柯文哲簽名，表示如果他選總統一定支持。

柯文哲稱讚東市場整理的很乾淨，用檜木搭建的屋頂如要整修不容易，嘉義市東市場自治會長許永紋回應，東市場的整修計畫已通過，現在等就預算下來，整修時間最少要半年以上，因裡面屋頂、地面都需要改建，會先將豬肉攤移到空的攤位，讓他們做生意。

許永紋表示，嘉義東市場從日治時代至今已有103年歷史，其中豬肉攤的屋頂以檜木搭建，目前已被列為歷史建築，許多攤販老闆都傳承三代以上，但也有些攤販後繼無人空缺下來。

嘉義市城隍廟總幹事葛永樂表示，嘉義市城隍廟已有324年歷史，柯文哲今天第一次到城隍廟參拜，特別帶他到二樓觀看1924年完成的城隍爺神轎，柯文哲繞著神轎看了很久，不斷驚呼。