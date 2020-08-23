使用者付費！「南科富人區」停車場9月底收費
被外界稱為「南科富人區」的台南科學園區特定區（LM區），近年人口增加快速，停車問題嚴重，台南市政府交通局9月底起，將針對南科車站旁西拉雅大道停車場實施收費，落實使用者付費精神。
緊鄰台南科學園區不到1公里的南科LM區，橫跨善化區蓮潭里 、新市區大營區，開發迄今不到10年，80％面積與人口集中在蓮潭里，近年來建物如雨後春筍完成，發展逐漸飽和，當前停車、子女就學後遺症衍生。公有停車場遭部分住戶長期停放，甚至車子累積厚厚灰塵，更讓不少找不到車位停車的車主氣結。
台南市政府交通局長王銘德7月受訪已表示，交通局正盤點當地公有停車場及停車格，提高停車周轉率，基於落實使用者付費公平精神，未來會往收費方向考慮。
目前靠近台鐵南科車站旁的西拉雅大道高架橋下免費停車場共有63格，最新已貼出告示，完成委外經營，9月底將上路，採24時收費，詳細收費標準近日會公布。
「使用者付費，很合理。」在南科上班的張姓工程師在當地租屋，每次要找停車位幾乎快抓狂。他說，如此一來，落實使用者收費精神，停車格不再被少數人長期霸占，相信多數居民都會支持。
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