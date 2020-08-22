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2名遊客晚間阿里山走失 消防隊員摸黑搜救脫困

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣消防隊員晚間在阿里山鄉 山美橋下對面河岸，發現2名遊客待救，現場搶救人員立即另尋小路引導待救民眾脫困。圖／消防局提供
嘉義縣消防隊員晚間在阿里山鄉 山美橋下對面河岸，發現2名遊客待救，現場搶救人員立即另尋小路引導待救民眾脫困。圖／消防局提供

嘉義縣阿里山鄉今天接連發生山難受困意外，下午消防隊員才用徒步方式，救出跌落山谷的女登山客；晚間又獲報，有2名遊客在山美大橋下方溯溪走失，消防局出動大批人員，發現2名受困遊客，引導脫困，遊客山谷驚魂。

消防局晚間7點接獲民眾報案，在阿里山鄉山美大橋橋下，有2名遊客走失，報案人指稱一行人共3人2男1女，要從山美大橋下方溯溪前往龍鳳谷瀑布，途中因天色漸昏暗，導致1男1女失去聯繫，消防局人車到場後，發現橋下對面河岸有2名遊客等待救援，現場搶救人員立即另尋小路引導待救民眾脫困。

龍鳳谷瀑布是位在阿里山鄉的小瀑布，有個大水潭，位在曾文溪和鳥奇哈河溪的交匯處，距達納伊谷自然生態公園上游3公里處。在河上徒步旅行大約需要90分鐘，除路線有些大石頭外，瀑布下水潭清澈而深。

嘉義縣消防隊員晚間在阿里山鄉 山美橋下對面河岸，發現2名遊客待救援，現場搶救人員立即另尋小路引導待救民眾脫困。圖／消防局提供
嘉義縣消防隊員晚間在阿里山鄉 山美橋下對面河岸，發現2名遊客待救援，現場搶救人員立即另尋小路引導待救民眾脫困。圖／消防局提供
嘉義縣消防隊員晚間在阿里山鄉 山美橋下對面河岸，發現2名遊客待救援，現場搶救人員立即另尋小路引導待救民眾脫困。圖／消防局提供
嘉義縣消防隊員晚間在阿里山鄉 山美橋下對面河岸，發現2名遊客待救援，現場搶救人員立即另尋小路引導待救民眾脫困。圖／消防局提供
嘉義縣消防隊員晚間在阿里山鄉 山美橋下對面河岸，發現2名遊客等待救援，現場搶救人員立即另尋小路引導待救民眾脫困。圖／消防局提供
嘉義縣消防隊員晚間在阿里山鄉 山美橋下對面河岸，發現2名遊客等待救援，現場搶救人員立即另尋小路引導待救民眾脫困。圖／消防局提供

阿里山

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