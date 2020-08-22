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阿嬤沒吃沒喝騎不停 迷途9小時所幸被警方尋獲

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
阿嬤家人擔心她突然騎機車外出，發生意外，急的像熱鍋上的螞蟻，希望警方協尋，所幸在永康被尋獲。記者邵心杰／翻攝
阿嬤家人擔心她突然騎機車外出，發生意外，急的像熱鍋上的螞蟻，希望警方協尋，所幸在永康被尋獲。記者邵心杰／翻攝

台南市安南區79歲黃姓阿嬤前天清晨騎機車外出，說要到北門南鯤鯓找兒子，從安南區沿台17線北上，下午孫子發現阿嬤不見蹤影，報警協尋，市警三分局安順所調閱車辨系統，發現機車竟在永康且行跡如陷入迷魂陣繞不出來，通報在地員警協尋外，安順所派員前往找尋，終在五王國小前尋獲，阿嬤沒吃沒喝迷途9個小時騎個不停，員警問她說不個所以然，直呼不可思議。

阿嬤家人向員警反映，阿嬤當乩身都在幫人收驚，直至最近年紀大了，再加上有些失智症狀才退休；家人擔心她突然騎機車外出，發生意外，急的像熱鍋上的螞蟻，希望警方能幫忙找阿嬤回來。

據調查，阿嬤當天清晨6時騎機車外出，說要到北門南鯤鯓找兒子，從安南區出發，沿台17線北上北門南鯤鯓，之後折返安南區住處，兩者距離約40公里，騎機車單趟約需1個小時，往返約2個小時。

孫子當天下午2時發現阿嬤不見蹤影，到安順所報案，經員警安撫情緒後，依其提供車號

調閱車辨系統，發現該車在最後一筆車辨在永康區中山東路，馬上請永康分局復興及大橋所幫忙協尋外，安順所也派員警前往該處找尋。但阿嬤行跡有如陷入迷魂陣繞不出來，直至下午3時35分在中華二路五王國小前尋獲。

阿嬤說，沒吃沒喝就一直往前騎；但依車辨軌跡則是繞個不停，警方詢問阿嬤，也說不個所以然，若依時速30公里換算，阿嬤至少騎了200公里，連員警直呼不可思議。

阿嬤沒吃沒喝迷途9個小時騎個不停，員警問她說不個所以然，直呼不可思議。記者邵心杰／翻攝
阿嬤沒吃沒喝迷途9個小時騎個不停，員警問她說不個所以然，直呼不可思議。記者邵心杰／翻攝

阿嬤 北門 失智症

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